Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а вот тут они поставили обычную цену, продешевили.
Да, странно. Ну, может, со временем исправятся. Все-таки первый год работы, надо репутацию завоевать. Постепенно доведут плату до 20куе в год. Надеюсь, они не только детей экспатов будут принимать, но и маленькую квоту для местных детей оставят. Пусть даже за дополнительную плату.
Кровь стынет в жилах. Серж, я не вижу другого варианта, кроме как на падении купить биткоины и ждать X10 по ним. Других способов угнаться за ценами на киевскую недвигу у человека всего с двумя руками, двумя ногами и одной головой не существует.
а вот тут они поставили обычную цену, продешевили.
Да, странно. Ну, может, со временем исправятся. Все-таки первый год работы, надо репутацию завоевать. Постепенно доведут плату до 20куе в год. Надеюсь, они не только детей экспатов будут принимать, но и маленькую квоту для местных детей оставят. Пусть даже за дополнительную плату.
Kiev International School - $20+ тыщ в год. Pechersk School International - $30+ тыщ в год. За каждое свое чадо, за каждый год из 12-ти его там обучения. Длинющая очередь. Просто так не попасть. Чтобы чадо попало туда, тато должны проявить лучшие свои качества. В KIS учится 70% укропов, в PSI - 30%.
"Тогда было абсолютно спокойное отношение к средней стоимости контракта в $3 тыс./кв. м. Сегодня рынок двигается в эту сторону… Седний же метр на рынке дойдет до этой планки, наверное, ко второму полугодию 2022 года. Это будет справедливая усредненная цена", – высказал мнение Мехтиев.
Интересно, а справедливая средняя ЗП по Киеву будет $3 тыс. в мес. что бы потянуть эту лабуду? Кстати будет уже дороже Варшавских цен, только там нет ЖК типа Навигатор или Фемели и Френдс.
Кстати, помнится, прошел уже почти год с тех пор, как я задавал вопрос то ли Первому, то ли Прохожему (из-за идентичной риторики все время их путаю) - сколько домов сдал застройщик Enso? Ответ и сегодня тот же - ни одного. Карл, ни одного!!!
И этот экзальтированный растишка Рамиль, их директор, не стесняется загонять лошков предсказаниями 3-кратного роста цен? Ну-ну
Между тем, человек вообще не отсреливает, что происходит с себестоимостью. Сырье все, кроме углеводородов, уже месяц как отлегло от ценовых пиков. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...
BIGor написав:Интересно, а справедливая средняя ЗП по Киеву будет $3 тыс. в мес. что бы потянуть эту лабуду?
работал я на одной фабрике, взяли к нам финансового директора из "успешных" прорабов зато с дипломом MBA, такого этот чел намутил, что за полгода уволились все ведущие специалисты. В итоге посадили его свободные помещения в аренду сдавать, на большее оказался не способен. Любит наш нарот всяких дипломов на стене побольше, типа как туземец бусы.