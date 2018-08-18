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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77137714771577167717>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:33

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Вартість навчання 850$/місяць
а вот тут они поставили обычную цену, продешевили.

Да, странно. Ну, может, со временем исправятся. Все-таки первый год работы, надо репутацию завоевать. Постепенно доведут плату до 20куе в год.
Надеюсь, они не только детей экспатов будут принимать, но и маленькую квоту для местных детей оставят. Пусть даже за дополнительную плату.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:37

  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Якраз Стас дитину буде возити в ЯКОСМОС шоколу.
Може і квартиру там купить.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:41

  flyman написав:Якраз Стас дитину буде возити в ЯКОСМОС шоколу.
Може і квартиру там купить.

Андрію, я тобі ще в страшних снах не з"являюсь ? :) coming soon :)
а поки спи сухенький :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:31

Супер-мега-квази растишка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:39

  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Космическая Школа?
Новый проект Черновецкого?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:45

  Serg-ik написав:Супер-мега-квази растишка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля

Кровь стынет в жилах. Серж, я не вижу другого варианта, кроме как на падении купить биткоины и ждать X10 по ним. Других способов угнаться за ценами на киевскую недвигу у человека всего с двумя руками, двумя ногами и одной головой не существует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:57

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Вартість навчання 850$/місяць
а вот тут они поставили обычную цену, продешевили.

Да, странно. Ну, может, со временем исправятся. Все-таки первый год работы, надо репутацию завоевать. Постепенно доведут плату до 20куе в год.
Надеюсь, они не только детей экспатов будут принимать, но и маленькую квоту для местных детей оставят. Пусть даже за дополнительную плату.


Kiev International School - $20+ тыщ в год.
Pechersk School International - $30+ тыщ в год.
За каждое свое чадо, за каждый год из 12-ти его там обучения.
Длинющая очередь. Просто так не попасть. Чтобы чадо попало туда, тато должны проявить лучшие свои качества. :lol:
В KIS учится 70% укропов, в PSI - 30%. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:13

  Serg-ik написав:Супер-мега-квази растишка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля

"Тогда было абсолютно спокойное отношение к средней стоимости контракта в $3 тыс./кв. м. Сегодня рынок двигается в эту сторону… Седний же метр на рынке дойдет до этой планки, наверное, ко второму полугодию 2022 года. Это будет справедливая усредненная цена", – высказал мнение Мехтиев.

Интересно, а справедливая средняя ЗП по Киеву будет $3 тыс. в мес. что бы потянуть эту лабуду? Кстати будет уже дороже Варшавских цен, только там нет ЖК типа Навигатор или Фемели и Френдс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:29

  Serg-ik написав:Супер-мега-квази растишка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля


Кстати, помнится, прошел уже почти год с тех пор, как я задавал вопрос то ли Первому, то ли Прохожему (из-за идентичной риторики все время их путаю) - сколько домов сдал застройщик Enso? Ответ и сегодня тот же - ни одного. Карл, ни одного!!!

И этот экзальтированный растишка Рамиль, их директор, не стесняется загонять лошков предсказаниями 3-кратного роста цен? Ну-ну :mrgreen:

Между тем, человек вообще не отсреливает, что происходит с себестоимостью. Сырье все, кроме углеводородов, уже месяц как отлегло от ценовых пиков. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Интересно, а справедливая средняя ЗП по Киеву будет $3 тыс. в мес. что бы потянуть эту лабуду?
работал я на одной фабрике, взяли к нам финансового директора из "успешных" прорабов зато с дипломом MBA, такого этот чел намутил, что за полгода уволились все ведущие специалисты. В итоге посадили его свободные помещения в аренду сдавать, на большее оказался не способен. Любит наш нарот всяких дипломов на стене побольше, типа как туземец бусы.
vitaliian
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