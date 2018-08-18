Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Кровь стынет в жилах. Серж, я не вижу другого варианта, кроме как на падении купить биткоины и ждать X10 по ним. Других способов угнаться за ценами на киевскую недвигу у человека всего с двумя руками, двумя ногами и одной головой не существует.
Максим, человек с одной головой не будет ни гоняться за ценами, ни верить вбросам. А вот за безголовых не уверен
Libo написав:Kiev International School - $20+ тыщ в год. Pechersk School International - $30+ тыщ в год. За каждое свое чадо, за каждый год из 12-ти его там обучения. Длинющая очередь. Просто так не попасть. Чтобы чадо попало туда, тато должны проявить лучшие свои качества.
zРадио написав:.. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...
и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми. Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея. Осенью будет заметно интереснее, боюсь тока что много новых закладок домов в Киеве не увидим. Застройщики тоже перепуганы и не сложат цену хотелкам
BIGor написав:Интересно, а справедливая средняя ЗП по Киеву будет $3 тыс. в мес. что бы потянуть эту лабуду?
работал я на одной фабрике, взяли к нам финансового директора из "успешных" прорабов зато с дипломом MBA, такого этот чел намутил, что за полгода уволились все ведущие специалисты. В итоге посадили его свободные помещения в аренду сдавать, на большее оказался не способен. Любит наш нарот всяких дипломов на стене побольше, типа как туземец бусы.
Аха, спіцяльно для тузємців придумали цьому назву
Карго культ
повірили в белобородька, в святих оліхаторів, золото полуботка, успіхи говітньої школи шмиганомиги і його папіредніка...
zРадио написав:.. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...
и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми. Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея. Осенью будет заметно интереснее, боюсь тока что много новых закладок домов в Киеве не увидим. Застройщики тоже перепуганы и не сложат цену хотелкам
Оце мене найбільше непокоє (((
є шанси, що один мій котлован чи не добудується, чи буде довше будуватись - є поки не продані квартири, чи взагілі доведеться доплатити, щоб добудували
zРадио написав:.. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...
и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми. Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея. Осенью будет заметно интереснее, боюсь тока что много новых закладок домов в Киеве не увидим. Застройщики тоже перепуганы и не сложат цену хотелкам
зряплати теж так виросли, як біткойн, в пересіченого вже зепешка не Києва Фейслеса, а Ньюйорка Фейслеса 100куе не менше в рік, в школи з оплатою 20куе в рік черги. Да-да. Лібо не збреше.