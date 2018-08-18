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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7714771577167717>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:33

  airmax78 написав:Кровь стынет в жилах. Серж, я не вижу другого варианта, кроме как на падении купить биткоины и ждать X10 по ним. Других способов угнаться за ценами на киевскую недвигу у человека всего с двумя руками, двумя ногами и одной головой не существует.


Максим, человек с одной головой не будет ни гоняться за ценами, ни верить вбросам. А вот за безголовых не уверен
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Kiev International School - $20+ тыщ в год.
Pechersk School International - $30+ тыщ в год.
За каждое свое чадо, за каждый год из 12-ти его там обучения.
Длинющая очередь. Просто так не попасть. Чтобы чадо попало туда, тато должны проявить лучшие свои качества.

Параноики, которые думаю, что за деньги можно решить всё.
И преступники, которые 25 лет платили учителям мизер, такой, что они вымерли. Теперь идут и платят оставшимся " в живых"
Но шансы есть у многих учеников, даже без 20 тыщ у.е. в год
https://zn.ua/EDUCATION/proval-na-vno-po-matematike-chto-poshlo-ne-tak-v-shkole-i-kak-spasti-situatsiju-.html
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:46



Трагикомично - во всех стратегиях правительства жирным шрифтом обозначена цель удвоения количества программистов. А математику преподают все хуже и хуже...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:55

  zРадио написав:


Трагикомично - во всех стратегиях правительства жирным шрифтом обозначена цель удвоения количества программистов. А математику преподают все хуже и хуже...

графіки не нужни, гагага (Пропери їх не понімають), будєтотокадаражат
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:59

  zРадио написав:.. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...

и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми.
Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея.
Осенью будет заметно интереснее, боюсь тока что много новых закладок домов в Киеве не увидим. Застройщики тоже перепуганы и не сложат цену хотелкам
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чего тут о математике говорить, когда люди грамотно писать не умеют в большинстве. Это означает, что не читают, а тока ютубчики смотрят.
грустно, однако
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:08

  stas_rst написав:
  flyman написав:Якраз Стас дитину буде возити в ЯКОСМОС шоколу.
Може і квартиру там купить.

Андрію, я тобі ще в страшних снах не з"являюсь ? :) coming soon :)
а поки спи сухенький :)

Так проста, проходя поруч...

Сподіваюсь, шо флай знає про памперси для дорослих...
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:11

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Интересно, а справедливая средняя ЗП по Киеву будет $3 тыс. в мес. что бы потянуть эту лабуду?
работал я на одной фабрике, взяли к нам финансового директора из "успешных" прорабов зато с дипломом MBA, такого этот чел намутил, что за полгода уволились все ведущие специалисты. В итоге посадили его свободные помещения в аренду сдавать, на большее оказался не способен. Любит наш нарот всяких дипломов на стене побольше, типа как туземец бусы.

Аха, спіцяльно для тузємців придумали цьому назву :mrgreen:
Карго культ


повірили в белобородька, в святих оліхаторів, золото полуботка, успіхи говітньої школи шмиганомиги і його папіредніка...

куля в лоб і пчілавід туди ж...
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:14

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...

и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми.
Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея.
Осенью будет заметно интереснее, боюсь тока что много новых закладок домов в Киеве не увидим. Застройщики тоже перепуганы и не сложат цену хотелкам

Оце мене найбільше непокоє (((

є шанси, що один мій котлован чи не добудується, чи буде довше будуватись - є поки не продані квартири, чи взагілі доведеться доплатити, щоб добудували :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:15

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...

и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми.
Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея.
Осенью будет заметно интереснее, боюсь тока что много новых закладок домов в Киеве не увидим. Застройщики тоже перепуганы и не сложат цену хотелкам

зряплати теж так виросли, як біткойн, в пересіченого вже зепешка не Києва Фейслеса, а Ньюйорка Фейслеса 100куе не менше в рік, в школи з оплатою 20куе в рік черги. Да-да. Лібо не збреше.
flyman
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