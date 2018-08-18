Додано: Вів 22 чер, 2021 10:59

zРадио написав: .. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870... .. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...

и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми.Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея.Осенью будет заметно интереснее, боюсь тока что много новых закладок домов в Киеве не увидим. Застройщики тоже перепуганы и не сложат цену хотелкам