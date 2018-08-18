Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми. Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея
Какая такая новая реальность? Вы явно слишком увлечены операционкой, чтобы анализировать длинные тренды. Волатильность коммодов - запредельная, даже крипторынку до них далеко. Ценовые пики 2021-го (уже оставшиеся позади) по большинству позиций ниже прошлых хаев, отмеченных где в 2008-м, где и в 2011-м. Сырье 21-го века - это информация. Забудьте о суперциклах на ископаемые - будущие лои там тоже будут ниже прошлых. В следующий раз (возможно) коммоды вернутся в тренд во времена массового освоения космоса. У продовольствия тоже перспективы безрадостные - голод в мире побежден, скорость роста населения обвалилась, зато урожайность дико растет на внедрении новых технологий
sequence написав:Осенью будет заметно интереснее
Еще бы. Ведь пока ФРС ничего и не сделал. Впрочем, ожидания по ужестожению ДКП будут расти, не дожидаясь осени
zРадио написав: Сырье 21-го века - это информация. Забудьте о суперциклах на ископаемые - будущие лои там тоже будут ниже прошлых. В следующий раз (возможно) коммоды вернутся в тренд во времена массового освоения космоса. У продовольствия тоже перспективы безрадостные - голод в мире побежден, скорость роста населения обвалилась, зато урожайность дико растет на внедрении новых технологий
Боже, какое невежество и дичь. Еще миллиард спать голодным ложится, несколько миллиардов на скудном рационе абы желудок чем попало набить, а оно про то, что человечество накормлено. Хотя само нам рассказывает, что укропы с помоек питаются и в секонд-хенде ходят. Каждому холостяку и холостячке теперь дай по отдельной квартире. Пять человек разъезжаются из одной квартиры в пять отдельных. Ресурсы нужны, чтобы их построить? Потом каждому сделай мебель, духовку, холодильник, утюг, плиту, кондишн ... Сырье для этого надо? Каждому по личному авто. 8 млрд. и все хотят, не только укропы. А это на душу по две тонны металла, меди, пластика и т.д. Куда ни кинь свой взор, кругом только давай ресурс и давай. В современном мире падает только производство карандашей и чернила.
zРадио написав:.. Забудьте о суперциклах на ископаемые - будущие лои там тоже будут ниже прошлых. В следующий раз (возможно) коммоды вернутся в тренд во времена массового освоения космоса. У продовольствия тоже перспективы безрадостные - голод в мире побежден, скорость роста населения обвалилась, зато урожайность дико растет на внедрении новых технологий ..
ИМХО, тут легкий фальстарт, и по ископаемым и по хавчику (особенно). Вас почитать - так коммунизмЪ кругом, все сытые-обутые, на кавалерку в Киеве тока трохи не хватает. Надеюсь, Франт вместо того чтобы поставить плюсик, расскажет вам о заброшенных деревнях в 50 км от столицы и контингенте
Libo написав:Каждому холостяку и холостячке теперь дай по отдельной квартире. Пять человек разъезжаются из одной квартиры в пять отдельных. Ресурсы нужны, чтобы их построить? Потом каждому сделай мебель, духовку, холодильник, утюг, плиту, кондишн ... Сырье для этого надо? Каждому по личному авто. 8 млрд. и все хотят, не только укропы. А это на душу по две тонны металла, меди, пластика и т.д. Куда ни кинь свой взор, кругом только давай ресурс и давай.
Это верно. Давно подмечено, что производители заинтересованы в том, чтоб молодёжь подольше жила поодиночке-купят два телека, два холодильника, микроволновки, плиты, кровати и т.д. Благодаря отсутствию транспортной политики в Киеве выросло кол-во авто на дорогах.
Frant затерли пост, все равно отвечу. Франт, тут народ еще проклятой совковой закалки. Процент изменения цены м2 высчитают тебе на раз-два, равно как и окупаемость арендной квартиры, со всеми капексами и опексами. Поколению тиктокеров и ютуберов здесь не место, а нам нечего делать в их мире. https://en.wikipedia.org/wiki/No_Countr ... _Men_(film))
Востаннє редагувалось sequence в Вів 22 чер, 2021 12:34, всього редагувалось 2 разів.
Как экономическая категория голод побежден. Остается голод военных действий и изоляции. Также в том миллиарде, о котором говорит Либо, остается проблема разнообразия рациона (к слову, частично она касается и Украины). В Азии, например, не осталось "физиологического голода" - т.е. 2000 ккал получают все, но часть населения получает их практически полностью из риса и лапши
Что касается синглизации - ей противопоставляется чайлд-фри. Потребности увеличения жилплощадей остаются актуальными только для стран с растущим населением (которых тоже существенно поубавилось за последние 2 десятка лет)