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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7714771577167717

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:20

  sequence написав: и это радует. Ну не напечатали денех стока, чтобы деревяхи выросли в 5 раз. Пиломатериалы подорожали в пять раз, затем свалились вдвое и уверенно остаются на уровнях, раза в 1,5-2 выше доковидных, на днях снова начали нагло дорожать. Цветмет торгуется около хаев, да и в целом рынки выглядит трохи перегретыми.
Летом сезон отпусков, в том числе у комитета по открытым рынкам и я не ожидаю особых активностей: пиплу нужно переварить новую реальность с подорожанием всего и всея


Какая такая новая реальность? Вы явно слишком увлечены операционкой, чтобы анализировать длинные тренды. Волатильность коммодов - запредельная, даже крипторынку до них далеко. Ценовые пики 2021-го (уже оставшиеся позади) по большинству позиций ниже прошлых хаев, отмеченных где в 2008-м, где и в 2011-м. Сырье 21-го века - это информация. Забудьте о суперциклах на ископаемые - будущие лои там тоже будут ниже прошлых. В следующий раз (возможно) коммоды вернутся в тренд во времена массового освоения космоса. У продовольствия тоже перспективы безрадостные - голод в мире побежден, скорость роста населения обвалилась, зато урожайность дико растет на внедрении новых технологий


  sequence написав:Осенью будет заметно интереснее


Еще бы. Ведь пока ФРС ничего и не сделал. Впрочем, ожидания по ужестожению ДКП будут расти, не дожидаясь осени
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:52

  zРадио написав: Сырье 21-го века - это информация. Забудьте о суперциклах на ископаемые - будущие лои там тоже будут ниже прошлых. В следующий раз (возможно) коммоды вернутся в тренд во времена массового освоения космоса. У продовольствия тоже перспективы безрадостные - голод в мире побежден, скорость роста населения обвалилась, зато урожайность дико растет на внедрении новых технологий



Боже, какое невежество и дичь. :shock:
Еще миллиард спать голодным ложится, несколько миллиардов на скудном рационе абы желудок чем попало набить, а оно про то, что человечество накормлено. Хотя само нам рассказывает, что укропы с помоек питаются и в секонд-хенде ходят.
Каждому холостяку и холостячке теперь дай по отдельной квартире. Пять человек разъезжаются из одной квартиры в пять отдельных. Ресурсы нужны, чтобы их построить? Потом каждому сделай мебель, духовку, холодильник, утюг, плиту, кондишн ... Сырье для этого надо? :x
Каждому по личному авто. 8 млрд. и все хотят, не только укропы. А это на душу по две тонны металла, меди, пластика и т.д.
Куда ни кинь свой взор, кругом только давай ресурс и давай. В современном мире падает только производство карандашей и чернила. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:15

  zРадио написав:.. Забудьте о суперциклах на ископаемые - будущие лои там тоже будут ниже прошлых. В следующий раз (возможно) коммоды вернутся в тренд во времена массового освоения космоса. У продовольствия тоже перспективы безрадостные - голод в мире побежден, скорость роста населения обвалилась, зато урожайность дико растет на внедрении новых технологий
..

ИМХО, тут легкий фальстарт, и по ископаемым и по хавчику (особенно). Вас почитать - так коммунизмЪ кругом, все сытые-обутые, на кавалерку в Киеве тока трохи не хватает. Надеюсь, Франт вместо того чтобы поставить плюсик, расскажет вам о заброшенных деревнях в 50 км от столицы и контингенте
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Каждому холостяку и холостячке теперь дай по отдельной квартире. Пять человек разъезжаются из одной квартиры в пять отдельных. Ресурсы нужны, чтобы их построить? Потом каждому сделай мебель, духовку, холодильник, утюг, плиту, кондишн ... Сырье для этого надо? :x
Каждому по личному авто. 8 млрд. и все хотят, не только укропы. А это на душу по две тонны металла, меди, пластика и т.д.
Куда ни кинь свой взор, кругом только давай ресурс и давай.

Это верно. Давно подмечено, что производители заинтересованы в том, чтоб молодёжь подольше жила поодиночке-купят два телека, два холодильника, микроволновки, плиты, кровати и т.д.
Благодаря отсутствию транспортной политики в Киеве выросло кол-во авто на дорогах.

Будущим и нынешним лендлордам на заметку. Демография в Украине.
https://focus.ua/ukraine/485909-vymiray ... -postareet
Аренда 1к квартиры стоит меньше, чем плата сиделке за 1 старика...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:31

Frant затерли пост, все равно отвечу.
Франт, тут народ еще проклятой совковой закалки. Процент изменения цены м2 высчитают тебе на раз-два, равно как и окупаемость арендной квартиры, со всеми капексами и опексами.
Поколению тиктокеров и ютуберов здесь не место, а нам нечего делать в их мире.
https://en.wikipedia.org/wiki/No_Countr ... _Men_(film))
Востаннє редагувалось sequence в Вів 22 чер, 2021 12:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:34

Хана району! Появилась карта застройки Оболони, которую может одобрить КГГА
https://focus.ua/ukraine/485796-hana-ra ... obrit-kgga
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:49

Как экономическая категория голод побежден. Остается голод военных действий и изоляции. Также в том миллиарде, о котором говорит Либо, остается проблема разнообразия рациона (к слову, частично она касается и Украины). В Азии, например, не осталось "физиологического голода" - т.е. 2000 ккал получают все, но часть населения получает их практически полностью из риса и лапши


Зображення

Что касается синглизации - ей противопоставляется чайлд-фри. Потребности увеличения жилплощадей остаются актуальными только для стран с растущим населением (которых тоже существенно поубавилось за последние 2 десятка лет)
zРадио
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