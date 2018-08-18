Додано: Вів 22 чер, 2021 11:52

zРадио написав: Сырье 21-го века - это информация. Забудьте о суперциклах на ископаемые - будущие лои там тоже будут ниже прошлых. В следующий раз (возможно) коммоды вернутся в тренд во времена массового освоения космоса. У продовольствия тоже перспективы безрадостные - голод в мире побежден, скорость роста населения обвалилась, зато урожайность дико растет на внедрении новых технологий



Сырье 21-го века - это информация. Забудьте о суперциклах на ископаемые - будущие лои там тоже будут ниже прошлых. В следующий раз (возможно) коммоды вернутся в тренд во времена массового освоения космоса. У продовольствия тоже перспективы безрадостные - голод в мире побежден, скорость роста населения обвалилась, зато урожайность дико растет на внедрении новых технологий

Боже, какое невежество и дичь.Еще миллиард спать голодным ложится, несколько миллиардов на скудном рационе абы желудок чем попало набить, а оно про то, что человечество накормлено. Хотя само нам рассказывает, что укропы с помоек питаются и в секонд-хенде ходят.Каждому холостяку и холостячке теперь дай по отдельной квартире. Пять человек разъезжаются из одной квартиры в пять отдельных. Ресурсы нужны, чтобы их построить? Потом каждому сделай мебель, духовку, холодильник, утюг, плиту, кондишн ... Сырье для этого надо?Каждому по личному авто. 8 млрд. и все хотят, не только укропы. А это на душу по две тонны металла, меди, пластика и т.д.Куда ни кинь свой взор, кругом только давай ресурс и давай. В современном мире падает только производство карандашей и чернила.