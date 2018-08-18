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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7715771677177718

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:В Галактике продавцы берут разгон перед fall of perishness:

https://ua.m2bomber.com/obj/765311553/v ... iv-v-kieve
2к за 105к в состоянии после строителей

https://ua.m2bomber.com/obj/765312703/v ... ii-v-kieve

Ещё одна 2к за 95к. Только уже без претензий на "вид"

Ну вот, а Вы не верили о 2-к с ремонтом по 100 куе. А эти еще без ремонта.


В смысле не верил. Вы их парили как "минимально пригодное для жизни", я лишь заявлял, что вы сильно преувеличиваете.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:15

  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Космическая школа? :mrgreen: это просто хитяра.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ещё одна 2к за 95к. Только уже без претензий на "вид"

когда товар с каждым месяцем становится недоступнее на несколько лет вперёд-это прекрасно ))). Не надо дергаться. Можно только низко кланяться лендлордам: "спасибо, что ты есть" :-)

Даже не представляю какие планы в голове у тех, кому сейчас 23, не программист, не тиктокер и биткоин купить не за что
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:17

  Serg-ik написав:Супер-мега-квази растишка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля

Когда из каждого утюга поют про дорожай хочется все нах продать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:17

  hume написав:
  airmax78 написав:Рыбальский - туземун: https://fb.watch/6hepFge2WT/

Космическая школа? :mrgreen: это просто хитяра.

КАЦмическая. Для КАЦмонавтов
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:20

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:Супер-мега-квази растишка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Киевские новостройки подорожают втрое уже к середине 2022 года

https://ubr.ua/market/real-estate/k-ser ... mu-4004196
Пророчества Кушнира и Никонова -детский лепет на фоне этого деятеля


Кстати, помнится, прошел уже почти год с тех пор, как я задавал вопрос то ли Первому, то ли Прохожему (из-за идентичной риторики все время их путаю) - сколько домов сдал застройщик Enso? Ответ и сегодня тот же - ни одного. Карл, ни одного!!!

И этот экзальтированный растишка Рамиль, их директор, не стесняется загонять лошков предсказаниями 3-кратного роста цен? Ну-ну :mrgreen:

Между тем, человек вообще не отсреливает, что происходит с себестоимостью. Сырье все, кроме углеводородов, уже месяц как отлегло от ценовых пиков. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...

Его родственники работали в верхушке Неста. Что он вообще может знать то, он диплом купил только в 2005. За последние три года его решили поставить как говорящую голову на новый проект под названием Enso. Пусть этот деятель, который пищит про 3 куе метр из за растущей себестоимости расскажет как он будет заканчивать свои уже начатые проекты распроданные от 700 (поэтика) до 1200 уе в(диаланс)
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:21

  Serg-ik написав:Хана району! Появилась карта застройки Оболони, которую может одобрить КГГА
https://focus.ua/ukraine/485796-hana-ra ... obrit-kgga

Хороший план. Будет самый экологичный район - единственный транспорт на котором можно будет в него приехать и из него уехать будет метро. Правда поезда придется пускать одной длинной змейкой.
airmax78
 
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