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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:48
BIGor написав:
Ну вот, а Вы не верили о 2-к с ремонтом по 100 куе. А эти еще без ремонта.
В смысле не верил. Вы их парили как "минимально пригодное для жизни", я лишь заявлял, что вы сильно преувеличиваете.
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Faceless
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:15
Космическая школа?
это просто хитяра.
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hume
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:16
Faceless написав:
Ещё одна 2к за 95к. Только уже без претензий на "вид"
когда товар с каждым месяцем становится недоступнее на несколько лет вперёд-это прекрасно ))). Не надо дергаться. Можно только низко кланяться лендлордам: "спасибо, что ты есть"
Даже не представляю какие планы в голове у тех, кому сейчас 23, не программист, не тиктокер и биткоин купить не за что
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:17
Когда из каждого утюга поют про дорожай хочется все нах продать.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:17
hume написав:
Космическая школа?
это просто хитяра.
КАЦмическая. Для КАЦмонавтов
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Serg-ik
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:20
zРадио написав:
Кстати, помнится, прошел уже почти год с тех пор, как я задавал вопрос то ли Первому, то ли Прохожему (из-за идентичной риторики все время их путаю) - сколько домов сдал застройщик Enso? Ответ и сегодня тот же - ни одного. Карл, ни одного!!!
И этот экзальтированный растишка Рамиль, их директор, не стесняется загонять лошков предсказаниями 3-кратного роста цен? Ну-ну
Между тем, человек вообще не отсреливает, что происходит с себестоимостью. Сырье все, кроме углеводородов, уже месяц как отлегло от ценовых пиков. Лес, например, сдулся вообще в раза с 1700 до 870...
Его родственники работали в верхушке Неста. Что он вообще может знать то, он диплом купил только в 2005. За последние три года его решили поставить как говорящую голову на новый проект под названием Enso. Пусть этот деятель, который пищит про 3 куе метр из за растущей себестоимости расскажет как он будет заканчивать свои уже начатые проекты распроданные от 700 (поэтика) до 1200 уе в(диаланс)
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hume
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:21
Хороший план. Будет самый экологичный район - единственный транспорт на котором можно будет в него приехать и из него уехать будет метро. Правда поезда придется пускать одной длинной змейкой.
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airmax78
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