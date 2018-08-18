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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7717771877197720>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:вот не исключено, что мы с вами через пару лет сможем заграничным друзьям рассказать историю про оплату квартиры в Украине на 100% , а потом доплаты ещё чуть чуть)),

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью?
Не будет такого. Сколько примеров по Киеву? ЖК Фундуклеевский и всё? За 15 лет.
Первый талдычит годами, что народ, живущий в одном подъезде, не может скинуться на его ремонт. А в таких случаях речь идёт о людях, которые даже не живут вместе, а впереди еще десятки тыщ у.е. расходов на ремонты, мебель и т.д.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Даже не представляю какие планы в голове у тех, кому сейчас 23, не программист, не тиктокер и биткоин купить не за что

Работать, учиться, развиваться. Если не сидеть на жопе ровно, все будет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:11

Faceless
Даже те, кому не сидится, собираются не сидеть в другом месте
https://news.finance.ua/ru/news/-/49509 ... sledovanie
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Faceless
Даже те, кому не сидится, собираются не сидеть в другом месте
https://news.finance.ua/ru/news/-/49509 ... sledovanie
Во все времена были те, кто собирался сваливать, и из них небольшая часть так сваливала. В свою очередь те, кто сваливает, обеспечивает меньшую конкуренцию тем, кто остался.
Смысл в этом скулении "все свалят в Польшу" из года в год? Опустить железный занавес и не пущать? Это уже проходили. Нытики всегда и везде найдут причину, что это не они неудачники, а обстоятельства не те - хоть в Украине, хоть в Польше, хоть в США
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:19

  hume написав:Вы знаете, вот не исключено, что мы с вами через пару лет сможем заграничным друзьям рассказать историю про оплату квартиры в Украине на 100% , а потом доплаты ещё чуть чуть)), так как застройщик не рассчитал силы


Мне кажется, и вы, и sequence несколько преувеличиваете проблему себестоимости м2, не зная реальных раскладов и пытаясь заполнить пробелы общей эрудицией.

Проблема в другом - в резком сокращении нового предложения. Вал новых продаж не позволяет финансировать старые обязательства из-за уменьшения натуральных объемов. Вот что должно настораживать.

А себестоимость квадрата как была на 40% ниже цены реализации, так и остается. В Киеве за год она (себестоимость) выросла аж на 8,3% в гривнах - это ниже потребительской инфляции...

Зображення

https://www.minregion.gov.ua/napryamki- ... tvorennya/

PS: если где и вылезет проблема удельной себестоимости, так это у региональных застройщиков, продающих с небольшой маржей
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24

https://korrespondent.net/business/econ ... yi-kvartal

Украинская экономика за три месяца текущего года упала больше, чем считалось - на 2,2%.
В первом квартале 2021 года экономика Украины упала больше, чем считалось ранее - на 2,2% (+0,2%). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:28

  zРадио написав:..

Мне кажется, и вы, и sequence несколько преувеличиваете проблему себестоимости м2, не зная реальных раскладов и пытаясь заполнить пробелы ..

Зрадио, данные минрегиона я внимательно штудировал еще весной (в других целях, это неважно), цифры эти видел. Во-первых, они натурально изменились даже за последние месяцы, во вторых в них учитывается исключительно "белая" составляющая, без всевозможных откатов, "халявных" квартир для "заказчиков строительства" и т.д. Все это ложится на пересичных. И чем "центральнее", тем больше.
Потому я эти цифры никогда всерьез не воспринимал и не пытался давить ими на жалость, тем более ссылаться.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:36

  sequence написав:
  zРадио написав:..

Мне кажется, и вы, и sequence несколько преувеличиваете проблему себестоимости м2, не зная реальных раскладов и пытаясь заполнить пробелы ..

Зрадио, данные минрегиона я внимательно штудировал еще весной (в других целях, это неважно), цифры эти видел. Во-первых, они натурально изменились даже за последние месяцы, во вторых в них учитывается исключительно "белая" составляющая, без всевозможных откатов, "халявных" квартир для "заказчиков строительства" и т.д. Все это ложится на пересичных. И чем "центральнее", тем больше.
Потому я эти цифры никогда всерьез не воспринимал и не пытался давить ими на жалость, тем более ссылаться.


Логика - супер ) В белые цифры не входят откаты и халявы, зато входит реальная себестоимость строительства, подорожавшая чуть более, чем на 8%, несмотря на подорожание сырья в среднем на 30%. Но серая часть то с чего должна была подорожать сильнее? :mrgreen: На ажиотаж с коммодами ее не спишешь, валюта тоже (пока) стабильна. Так с какого перепуга? Аж интересно, как будете выкручиваться...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:42

  hume написав:Вы знаете, вот не исключено, что мы с вами через пару лет сможем заграничным друзьям рассказать историю про оплату квартиры в Украине на 100% , а потом доплаты ещё чуть чуть)), так как застройщик не рассчитал силы

крім чуть-чуть намічається ПДВ на покупана.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:47

  zРадио написав:..
.. Аж интересно, как будете выкручиваться...

?? зачем мне выкручиваться?
Я честно говорю, что понятия не имею о точной себестоимости любого произвольного объекта в рамках сабжа, так как "черные" (откаты ) и "серые" ("халява") оверпрайс факторы вариируются от объекта к объекту. Цифра 14 кгрн в апреле, ИМХО, даже в белую уже отросла примерно до 16 (минрегиона, как и вы, живет вчерашним днем), без серо-черных факторов.
Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям?
ну-ну
sequence
 
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