Додано: Вів 22 чер, 2021 15:16

Serg-ik написав: Faceless

Даже те, кому не сидится, собираются не сидеть в другом месте

https://news.finance.ua/ru/news/-/49509 ... sledovanie Даже те, кому не сидится, собираются не сидеть в другом месте

Во все времена были те, кто собирался сваливать, и из них небольшая часть так сваливала. В свою очередь те, кто сваливает, обеспечивает меньшую конкуренцию тем, кто остался.Смысл в этом скулении "все свалят в Польшу" из года в год? Опустить железный занавес и не пущать? Это уже проходили. Нытики всегда и везде найдут причину, что это не они неудачники, а обстоятельства не те - хоть в Украине, хоть в Польше, хоть в США