Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:вот не исключено, что мы с вами через пару лет сможем заграничным друзьям рассказать историю про оплату квартиры в Украине на 100% , а потом доплаты ещё чуть чуть)),
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью? Не будет такого. Сколько примеров по Киеву? ЖК Фундуклеевский и всё? За 15 лет. Первый талдычит годами, что народ, живущий в одном подъезде, не может скинуться на его ремонт. А в таких случаях речь идёт о людях, которые даже не живут вместе, а впереди еще десятки тыщ у.е. расходов на ремонты, мебель и т.д.
Во все времена были те, кто собирался сваливать, и из них небольшая часть так сваливала. В свою очередь те, кто сваливает, обеспечивает меньшую конкуренцию тем, кто остался. Смысл в этом скулении "все свалят в Польшу" из года в год? Опустить железный занавес и не пущать? Это уже проходили. Нытики всегда и везде найдут причину, что это не они неудачники, а обстоятельства не те - хоть в Украине, хоть в Польше, хоть в США
hume написав:Вы знаете, вот не исключено, что мы с вами через пару лет сможем заграничным друзьям рассказать историю про оплату квартиры в Украине на 100% , а потом доплаты ещё чуть чуть)), так как застройщик не рассчитал силы
Мне кажется, и вы, и sequence несколько преувеличиваете проблему себестоимости м2, не зная реальных раскладов и пытаясь заполнить пробелы общей эрудицией.
Проблема в другом - в резком сокращении нового предложения. Вал новых продаж не позволяет финансировать старые обязательства из-за уменьшения натуральных объемов. Вот что должно настораживать.
А себестоимость квадрата как была на 40% ниже цены реализации, так и остается. В Киеве за год она (себестоимость) выросла аж на 8,3% в гривнах - это ниже потребительской инфляции...
Украинская экономика за три месяца текущего года упала больше, чем считалось - на 2,2%. В первом квартале 2021 года экономика Украины упала больше, чем считалось ранее - на 2,2% (+0,2%). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
Мне кажется, и вы, и sequence несколько преувеличиваете проблему себестоимости м2, не зная реальных раскладов и пытаясь заполнить пробелы ..
Зрадио, данные минрегиона я внимательно штудировал еще весной (в других целях, это неважно), цифры эти видел. Во-первых, они натурально изменились даже за последние месяцы, во вторых в них учитывается исключительно "белая" составляющая, без всевозможных откатов, "халявных" квартир для "заказчиков строительства" и т.д. Все это ложится на пересичных. И чем "центральнее", тем больше. Потому я эти цифры никогда всерьез не воспринимал и не пытался давить ими на жалость, тем более ссылаться.
Мне кажется, и вы, и sequence несколько преувеличиваете проблему себестоимости м2, не зная реальных раскладов и пытаясь заполнить пробелы ..
Зрадио, данные минрегиона я внимательно штудировал еще весной (в других целях, это неважно), цифры эти видел. Во-первых, они натурально изменились даже за последние месяцы, во вторых в них учитывается исключительно "белая" составляющая, без всевозможных откатов, "халявных" квартир для "заказчиков строительства" и т.д. Все это ложится на пересичных. И чем "центральнее", тем больше. Потому я эти цифры никогда всерьез не воспринимал и не пытался давить ими на жалость, тем более ссылаться.
Логика - супер ) В белые цифры не входят откаты и халявы, зато входит реальная себестоимость строительства, подорожавшая чуть более, чем на 8%, несмотря на подорожание сырья в среднем на 30%. Но серая часть то с чего должна была подорожать сильнее? На ажиотаж с коммодами ее не спишешь, валюта тоже (пока) стабильна. Так с какого перепуга? Аж интересно, как будете выкручиваться...
hume написав:Вы знаете, вот не исключено, что мы с вами через пару лет сможем заграничным друзьям рассказать историю про оплату квартиры в Украине на 100% , а потом доплаты ещё чуть чуть)), так как застройщик не рассчитал силы
zРадио написав:.. .. Аж интересно, как будете выкручиваться...
?? зачем мне выкручиваться? Я честно говорю, что понятия не имею о точной себестоимости любого произвольного объекта в рамках сабжа, так как "черные" (откаты ) и "серые" ("халява") оверпрайс факторы вариируются от объекта к объекту. Цифра 14 кгрн в апреле, ИМХО, даже в белую уже отросла примерно до 16 (минрегиона, как и вы, живет вчерашним днем), без серо-черных факторов. Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям? ну-ну