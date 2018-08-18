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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7717771877197720

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Потому я эти цифры никогда всерьез не воспринимал и не пытался давить ими на жалость, тем более ссылаться

Скажите это Фейслессу, чтобы он всерьез не воспринимал рост зарплаты по Госстату как доказательство того, что всё у всех восстановилось до уровня 2013 г.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям?
ну-ну
Зачем сюда тулить Чикаго? Это единичный товар, как и Тетрис. А условных Варшавских в Киеве хватает, десятки домов
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:53

  baraka написав:https://korrespondent.net/business/economics/4370149-hosstat-ukhudshyl-dannye-po-vvp-za-pervyi-kvartal

Украинская экономика за три месяца текущего года упала больше, чем считалось - на 2,2%.
В первом квартале 2021 года экономика Украины упала больше, чем считалось ранее - на 2,2% (+0,2%). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.


Падение 5-й квартал подряд. Следующие 2 - рост на низкой базе. Дальше, скорее всего, флэт 1-3 квартала. По итогам 2022-го, если не будет больших потрясений, выйдем в небольшой плюс к 2019-му. С потрясениями (в частности, связанными с резким оттоком валюты из ЕМ, которого я опасаюсь) - в 2023-2024 гг
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:54

  Serg-ik написав:..
Зачем сюда тулить Чикаго? Это единичный товар..
чем он единичный? По версии госкомстата он состоит из украинского песка, цемента, стекла, металла и чутка пластика и дерева, равно как и любой Варшавский. Оттуда и появляются 14К
Востаннє редагувалось sequence в Вів 22 чер, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:55

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Потому я эти цифры никогда всерьез не воспринимал и не пытался давить ими на жалость, тем более ссылаться

Скажите это Фейслессу, чтобы он всерьез не воспринимал рост зарплаты по Госстату как доказательство того, что всё у всех восстановилось до уровня 2013 г.

Наведете пример, когда я такое писал? Цитату в студию
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:55

  Serg-ik написав:Хана району! Появилась карта застройки Оболони, которую может одобрить КГГА
https://focus.ua/ukraine/485796-hana-ra ... obrit-kgga

Нарешті! Скоріш би Облонь девальвувала!
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:56

  Serg-ik написав:Faceless
Даже те, кому не сидится, собираются не сидеть в другом месте
https://news.finance.ua/ru/news/-/49509 ... sledovanie

Я вже знайшов роботодавця з Європи, щоб у випадку чого завести трактор.
Дія в дії. А не Успіхове: думайте.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:00

  baraka написав:https://korrespondent.net/business/economics/4370149-hosstat-ukhudshyl-dannye-po-vvp-za-pervyi-kvartal

Украинская экономика за три месяца текущего года упала больше, чем считалось - на 2,2%.
В первом квартале 2021 года экономика Украины упала больше, чем считалось ранее - на 2,2% (+0,2%). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Та що ж це таке! Одні вісники опакаліпсиса! І ще і Бідон відав Україну Путєнгу :cry:
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