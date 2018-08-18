|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:47
sequence написав:
Потому я эти цифры никогда всерьез не воспринимал и не пытался давить ими на жалость, тем более ссылаться
Скажите это Фейслессу, чтобы он всерьез не воспринимал рост зарплаты по Госстату как доказательство того, что всё у всех восстановилось до уровня 2013 г.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12233
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:50
sequence написав:
Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям?
ну-ну
Зачем сюда тулить Чикаго? Это единичный товар, как и Тетрис. А условных Варшавских в Киеве хватает, десятки домов
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12233
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:53
baraka написав:
https://korrespondent.net/business/economics/4370149-hosstat-ukhudshyl-dannye-po-vvp-za-pervyi-kvartalУкраинская экономика за три месяца текущего года упала больше, чем считалось - на 2,2%.
В первом квартале 2021 года экономика Украины упала больше, чем считалось ранее - на 2,2% (+0,2%). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
Падение 5-й квартал подряд. Следующие 2 - рост на низкой базе. Дальше, скорее всего, флэт 1-3 квартала. По итогам 2022-го, если не будет больших потрясений, выйдем в небольшой плюс к 2019-му. С потрясениями (в частности, связанными с резким оттоком валюты из ЕМ, которого я опасаюсь) - в 2023-2024 гг
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10262
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2229 раз.
- Подякували: 4829 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:54
Serg-ik написав:
..
Зачем сюда тулить Чикаго? Это единичный товар..
чем он единичный? По версии госкомстата он состоит из украинского песка, цемента, стекла, металла и чутка пластика и дерева, равно как и любой Варшавский. Оттуда и появляются 14К
Востаннє редагувалось sequence
в Вів 22 чер, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5279
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1398 раз.
- Подякували: 1395 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:55
Serg-ik написав: sequence написав:
Потому я эти цифры никогда всерьез не воспринимал и не пытался давить ими на жалость, тем более ссылаться
Скажите это Фейслессу, чтобы он всерьез не воспринимал рост зарплаты по Госстату как доказательство того, что всё у всех восстановилось до уровня 2013 г.
Наведете пример, когда я такое писал? Цитату в студию
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29326
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1231 раз.
- Подякували: 7123 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:55
Нарешті! Скоріш би Облонь девальвувала!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4040
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:56
Я вже знайшов роботодавця з Європи, щоб у випадку чого завести трактор.
Дія в дії. А не Успіхове: думайте.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25119
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1255 раз.
- Подякували: 1933 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:00
baraka написав:
https://korrespondent.net/business/economics/4370149-hosstat-ukhudshyl-dannye-po-vvp-za-pervyi-kvartalУкраинская экономика за три месяца текущего года упала больше, чем считалось - на 2,2%.
В первом квартале 2021 года экономика Украины упала больше, чем считалось ранее - на 2,2% (+0,2%). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
Та що ж це таке! Одні вісники опакаліпсиса! І ще і Бідон відав Україну Путєнгу
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4040
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20787
|3606581
|
|
|508
|225000
|
|
|16
|23200
|
|