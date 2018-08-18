RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7719772077217722>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:06

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Хана району! Появилась карта застройки Оболони, которую может одобрить КГГА
https://focus.ua/ukraine/485796-hana-ra ... obrit-kgga

Нарешті! Скоріш би Облонь девальвувала!


Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал :mrgreen:

Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром

PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 чер, 2021 16:08, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10266
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2232 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:06

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:Faceless
Даже те, кому не сидится, собираются не сидеть в другом месте
https://news.finance.ua/ru/news/-/49509 ... sledovanie

Я вже знайшов роботодавця з Європи, щоб у випадку чого завести трактор.
Дія в дії. А не Успіхове: думайте.

Маладець! Якщо що, ми до тебе не трускавки! 8)

Чендж, у вас квартира в Манчестере, второй прорыв в Анталии, съёмная в Дубае с басиком, о чём вообще беспокойство с вашей стороны?!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:а теряют - 0,1%..
куда теряют?!
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7561
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:16

  zРадио написав:
  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Хана району! Появилась карта застройки Оболони, которую может одобрить КГГА
https://focus.ua/ukraine/485796-hana-ra ... obrit-kgga

Нарешті! Скоріш би Облонь девальвувала!


Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал :mrgreen:

Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром

PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...

і населення вже не прибуває
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25122
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:18

  zРадио написав:
  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Хана району! Появилась карта застройки Оболони, которую может одобрить КГГА
https://focus.ua/ukraine/485796-hana-ra ... obrit-kgga

Нарешті! Скоріш би Облонь девальвувала!


Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал :mrgreen:

Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром

PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...

Від ліца рил і рОстішок - дякую за вумніків!

Як хто буде? Пакістан, Бангластан і 3тя дитина з китайської сім"ї :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 03.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:22

  stm написав:Чендж, у вас квартира в Манчестере, второй прорыв в Анталии, съёмная в Дубае с басиком, о чём вообще беспокойство с вашей стороны?!

Ві панімаєтє, міс...

по-перше, всі вишеназвані вар"янти з басіком ))) люблю плавати...
по-друге, я за двіж, може знова поїду на поляків чи німців...
кожен переїзд - це як пожежа, але за кожну пожежу сплачую працедавець*...

*йой, чьо за слово та таке?!
change_pm
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 03.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Выбывают - устаревают, приходят в негодность
так их либо ремонтируют либо сносят и другое что то на том месте строят, за исключением русановских и осокорковских дач забитых/выбитых окон больше нигде не видел. 0,1% в м2 это 50 человейников типа варшавского! (лень искать какой общий жил.фонд киева)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 чер, 2021 16:29, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7561
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:30

  zРадио написав:Вызывайте Первого - без него не разберемся. Тут Минэкономики заявляет о росте тарифов на отопление и горячую воду для населения на треть. А эксперт тычет нам 13-месячный фиксированный тариф на газ для теплоэнерго, делая вид, что это что-то объясняет...

Так, прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы предусматривает, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут на 33%
https://korrespondent.net/ukraine/43701 ... et-prohnoz

  vitaliian написав:
  zРадио написав:а теряют - 0,1%..
куда теряют?!


Выбывают - устаревают, приходят в негодность



Зайка, що у тебе трапилося?

До чого тут цей прогноз? Ми обговорювали конкретну статистику за травень. Я у тебе питав конкретний вплив. А ти як завжди:-)

Ну таке. Кажуть електроенергія буде по 3 грн більше 500 кВт. Як думаєш, на скільки хрущі подешевшають? 20-30% чи більше? І саме головне чому?
Первый
 
Повідомлень: 16122
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:01

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.2

  flyman написав:що за агітація за цоколі в іпенях іпенів?

Жодних цоколів!
Треба спочатку брати в класній локації ВЕЛИКУ однуху, щоб переробити її в двуху, яка б відчувалась, як трьоха! :D
А вже з-часом, покращувати житлові умови!(якщо потрібно)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 795
З нами з: 18.03.21
Подякував: 13 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:02

  sequence написав:
  zРадио написав:..
.. Аж интересно, как будете выкручиваться...

?? зачем мне выкручиваться?
Я честно говорю, что понятия не имею о точной себестоимости любого произвольного объекта в рамках сабжа, так как "черные" (откаты ) и "серые" ("халява") оверпрайс факторы вариируются от объекта к объекту. Цифра 14 кгрн в апреле, ИМХО, даже в белую уже отросла примерно до 16 (минрегиона, как и вы, живет вчерашним днем), без серо-черных факторов.
Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям?
ну-ну

Конечно она везде одинаковая, что в краусе, что в Варшавском, что в Чикаго, что в комплексе на 7000 квартир, что в точечном строительстве на 120 квартир потому, что так написали в минрегионе.
На сарае х@й написано, а там дрова.
hume
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 27.12.12
Подякував: 854 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7719772077217722>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2077, 2078, 2079
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20788 3606653
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 16:32
Chelovechka
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 225003
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23204
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95570)
22.06.2021 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.