Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:Чендж, у вас квартира в Манчестере, второй прорыв в Анталии, съёмная в Дубае с басиком, о чём вообще беспокойство с вашей стороны?!
Ві панімаєтє, міс...
по-перше, всі вишеназвані вар"янти з басіком ))) люблю плавати... по-друге, я за двіж, може знова поїду на поляків чи німців... кожен переїзд - це як пожежа, але за кожну пожежу сплачую працедавець*...
zРадио написав:Выбывают - устаревают, приходят в негодность
так их либо ремонтируют либо сносят и другое что то на том месте строят, за исключением русановских и осокорковских дач забитых/выбитых окон больше нигде не видел. 0,1% в м2 это 50 человейников типа варшавского! (лень искать какой общий жил.фонд киева)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 чер, 2021 16:29, всього редагувалось 4 разів.
zРадио написав:Вызывайте Первого - без него не разберемся. Тут Минэкономики заявляет о росте тарифов на отопление и горячую воду для населения на треть. А эксперт тычет нам 13-месячный фиксированный тариф на газ для теплоэнерго, делая вид, что это что-то объясняет...
zРадио написав:.. .. Аж интересно, как будете выкручиваться...
?? зачем мне выкручиваться? Я честно говорю, что понятия не имею о точной себестоимости любого произвольного объекта в рамках сабжа, так как "черные" (откаты ) и "серые" ("халява") оверпрайс факторы вариируются от объекта к объекту. Цифра 14 кгрн в апреле, ИМХО, даже в белую уже отросла примерно до 16 (минрегиона, как и вы, живет вчерашним днем), без серо-черных факторов. Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям? ну-ну
Конечно она везде одинаковая, что в краусе, что в Варшавском, что в Чикаго, что в комплексе на 7000 квартир, что в точечном строительстве на 120 квартир потому, что так написали в минрегионе. На сарае х@й написано, а там дрова.