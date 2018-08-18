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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:12
zРадио написав:
[
Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал
Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром
PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...
Так для тебя же лучше. Ты сейчас живёшь на Минской, рынок напротив твоего дома это помойка, которую чем раньше снесут тем лучше. Метрополис туда же, ещё есть пара участков в пределах об набережной и богатырской. На самом деле район грамотно ограничен Бандерой, богатырской и рекой, очень тяжело вписать новое строительство, в частности жк на несколько тысяч квартир,что несомненный плюс. Но продолжаю настаивать, что набережная Оболони это единственное нормальное место на Оболони. На Минский массив пох, стандартная застройка окраины
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hume
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Додано: Вів 22 чер, 2021 17:27
hume написав: zРадио написав:
[
Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал
Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром
PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...
Так для тебя же лучше. Ты сейчас живёшь на Минской, рынок напротив твоего дома это помойка, которую чем раньше снесут тем лучше. Метрополис туда же, ещё есть пара участков в пределах об набережной и богатырской. На самом деле район грамотно ограничен Бандерой, богатырской и рекой, очень тяжело вписать новое строительство, в частности жк на несколько тысяч квартир,что несомненный плюс. Но продолжаю настаивать, что набережная Оболони это единственное нормальное место на Оболони. На Минский массив пох, стандартная застройка окраины
Спасибо за детализацию (искренне). Я даже не всматривался по выше озвученной причине - беспорядочно уплотняются все районы. Решил немного потроллить глупый заголовок
hume написав: sequence написав:
?? зачем мне выкручиваться?
Я честно говорю, что понятия не имею о точной себестоимости любого произвольного объекта в рамках сабжа, так как "черные" (откаты ) и "серые" ("халява") оверпрайс факторы вариируются от объекта к объекту. Цифра 14 кгрн в апреле, ИМХО, даже в белую уже отросла примерно до 16 (минрегиона, как и вы, живет вчерашним днем), без серо-черных факторов.
Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям?
ну-ну
Конечно она везде одинаковая, что в краусе, что в Варшавском, что в Чикаго, что в комплексе на 7000 квартир, что в точечном строительстве на 120 квартир потому, что так написали в минрегионе.
На сарае х@й написано, а там дрова.
Вроде ж мы уже много раз разбирали тут, что такое средняя величина и какие у нее функции. Что вы оба хотели сказать? У Варшавского и Чикаго разные порядки себестоимости, но аналогичные построить за год стало дороже примерно на одинаковый процент. Невысокий...
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