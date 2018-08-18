Додано: Вів 22 чер, 2021 18:32

По совету умных людей на какое-то время переехал в дом даже не в ипеня, а ещё в черте города в сторону бучи, буквально пару км от кп. Расходы на бензин выросли в 3 раза. Ну ладно, это для многих ерунда, просто копейки). Теперь я знаю что такое график поездки.

Геморрой, в принципе, лечится, меньше со штангой приседать нужно. Пожалуй, не буду ходить на 180-200 кг. Время уходит часа 3 на дорогу в день. Но и это ерунда. Может оно у них стоит, как у мойщика посуды.

Настоящая проблема вот какая. Я за 2 месяца пересмотрел все сериалы. Что смотреть блин?