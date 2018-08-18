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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7719772077217722

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:12

  zРадио написав:[

Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал :mrgreen:

Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром

PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...

Так для тебя же лучше. Ты сейчас живёшь на Минской, рынок напротив твоего дома это помойка, которую чем раньше снесут тем лучше. Метрополис туда же, ещё есть пара участков в пределах об набережной и богатырской. На самом деле район грамотно ограничен Бандерой, богатырской и рекой, очень тяжело вписать новое строительство, в частности жк на несколько тысяч квартир,что несомненный плюс. Но продолжаю настаивать, что набережная Оболони это единственное нормальное место на Оболони. На Минский массив пох, стандартная застройка окраины
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:27

  hume написав:
  zРадио написав:[

Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал :mrgreen:

Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром

PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...

Так для тебя же лучше. Ты сейчас живёшь на Минской, рынок напротив твоего дома это помойка, которую чем раньше снесут тем лучше. Метрополис туда же, ещё есть пара участков в пределах об набережной и богатырской. На самом деле район грамотно ограничен Бандерой, богатырской и рекой, очень тяжело вписать новое строительство, в частности жк на несколько тысяч квартир,что несомненный плюс. Но продолжаю настаивать, что набережная Оболони это единственное нормальное место на Оболони. На Минский массив пох, стандартная застройка окраины


Спасибо за детализацию (искренне). Я даже не всматривался по выше озвученной причине - беспорядочно уплотняются все районы. Решил немного потроллить глупый заголовок

  hume написав:
  sequence написав:?? зачем мне выкручиваться?
Я честно говорю, что понятия не имею о точной себестоимости любого произвольного объекта в рамках сабжа, так как "черные" (откаты ) и "серые" ("халява") оверпрайс факторы вариируются от объекта к объекту. Цифра 14 кгрн в апреле, ИМХО, даже в белую уже отросла примерно до 16 (минрегиона, как и вы, живет вчерашним днем), без серо-черных факторов.
Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям?
ну-ну

Конечно она везде одинаковая, что в краусе, что в Варшавском, что в Чикаго, что в комплексе на 7000 квартир, что в точечном строительстве на 120 квартир потому, что так написали в минрегионе.
На сарае х@й написано, а там дрова.


Вроде ж мы уже много раз разбирали тут, что такое средняя величина и какие у нее функции. Что вы оба хотели сказать? У Варшавского и Чикаго разные порядки себестоимости, но аналогичные проекты построить за год стало дороже примерно на одинаковый процент. Невысокий...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  flyman написав:що за агітація за цоколі в іпенях іпенів?

Жодних цоколів!
Треба спочатку брати в класній локації ВЕЛИКУ однуху, щоб переробити її в двуху, яка б відчувалась, як трьоха! :D
А вже з-часом, покращувати житлові умови!(якщо потрібно)

Або не страждати #*%& і брати нормальну двушку.
П.С велика 1к - це по вашому яка?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:55

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.3

  Faceless написав:
Успіх написав:
  flyman написав:що за агітація за цоколі в іпенях іпенів?

Жодних цоколів!
Треба спочатку брати в класній локації ВЕЛИКУ однуху, щоб переробити її в двуху, яка б відчувалась, як трьоха! :D
А вже з-часом, покращувати житлові умови!(якщо потрібно)

Або не страждати #*%& і брати нормальну двушку.
П.С велика 1к - це по вашому яка?

1. Не страждати ### - це коли бабосиків достатньо! А так - то треба трохи постраждати :mrgreen:
2. 53м2 8) - достатньо (якщо грамотно все зробити) на..... та, впринципі, на тривалий час/назавжди, якщо сім'я не вибаглива і їм пох на "правильні/прямокутні" кімнати :D
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:11

  Первый написав:

Зайка, що у тебе трапилося?

До чого тут цей прогноз? Ми обговорювали конкретну статистику за травень. Я у тебе питав конкретний вплив. А ти як завжди:-)

Ну таке. Кажуть електроенергія буде по 3 грн більше 500 кВт. Як думаєш, на скільки хрущі подешевшають? 20-30% чи більше? І саме головне чому?


Нет, мы обсуждали тарифы будущего отопительного сезона, птенчик. И не только электроэнергию, а комплекс услуг ЖКХ. Не прикидывайся шлангом.

Что касается влияния коммуналки на стоимость недвижимости - тебе уже даже на валютной ветке объясняли, что она не столько прямая (больше денег из семейного бюджета на ежедневные расходы - меньше накоплений), сколько системная (дорогие импортные энергоносители - повышенная нагрузка на торговый и платежный баланс государства)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:30

Про тіньову укро-економіку:

"На зарубежный отдых в 2019 году украинцы потратили около 10-11 млрд долларов. Словаки же потратили всего около 2 млрд на те же цели. Отдыхало 4,5 млн украинцев против 3.6 млн словаков."

https://petrimazepa.com/daesh_anarkhoprom
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 чер, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По совету умных людей на какое-то время переехал в дом даже не в ипеня, а ещё в черте города в сторону бучи, буквально пару км от кп. Расходы на бензин выросли в 3 раза. Ну ладно, это для многих ерунда, просто копейки). Теперь я знаю что такое график поездки.
Геморрой, в принципе, лечится, меньше со штангой приседать нужно. Пожалуй, не буду ходить на 180-200 кг. Время уходит часа 3 на дорогу в день. Но и это ерунда. Может оно у них стоит, как у мойщика посуды.
Настоящая проблема вот какая. Я за 2 месяца пересмотрел все сериалы. Что смотреть блин?
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:59

  beee написав:По совету умных людей на какое-то время переехал в дом даже не в ипеня, а ещё в черте города в сторону бучи, буквально пару км от кп. Расходы на бензин выросли в 3 раза. Ну ладно, это для многих ерунда, просто копейки). Теперь я знаю что такое график поездки.
Геморрой, в принципе, лечится, меньше со штангой приседать нужно. Пожалуй, не буду ходить на 180-200 кг. Время уходит часа 3 на дорогу в день. Но и это ерунда. Может оно у них стоит, как у мойщика посуды.
Настоящая проблема вот какая. Я за 2 месяца пересмотрел все сериалы. Что смотреть блин?

А виїхати на годину раніше - пробували?
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