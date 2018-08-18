Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал
Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром
PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...
Так для тебя же лучше. Ты сейчас живёшь на Минской, рынок напротив твоего дома это помойка, которую чем раньше снесут тем лучше. Метрополис туда же, ещё есть пара участков в пределах об набережной и богатырской. На самом деле район грамотно ограничен Бандерой, богатырской и рекой, очень тяжело вписать новое строительство, в частности жк на несколько тысяч квартир,что несомненный плюс. Но продолжаю настаивать, что набережная Оболони это единственное нормальное место на Оболони. На Минский массив пох, стандартная застройка окраины
Эх, говорили мне "практики" на сермилю переезжать. Не послушал
Только вот незадачка - такие пироги в любом районе с лутшим мэром
PS: кстати, кто все это потреблять будет, скажите, умники - жилые фонды в Киеве ежегодно прибавляют в среднем 1% от общего объема, а теряют - 0,1%...
Так для тебя же лучше. Ты сейчас живёшь на Минской, рынок напротив твоего дома это помойка, которую чем раньше снесут тем лучше. Метрополис туда же, ещё есть пара участков в пределах об набережной и богатырской. На самом деле район грамотно ограничен Бандерой, богатырской и рекой, очень тяжело вписать новое строительство, в частности жк на несколько тысяч квартир,что несомненный плюс. Но продолжаю настаивать, что набережная Оболони это единственное нормальное место на Оболони. На Минский массив пох, стандартная застройка окраины
Спасибо за детализацию (искренне). Я даже не всматривался по выше озвученной причине - беспорядочно уплотняются все районы. Решил немного потроллить глупый заголовок
hume написав:
sequence написав:?? зачем мне выкручиваться? Я честно говорю, что понятия не имею о точной себестоимости любого произвольного объекта в рамках сабжа, так как "черные" (откаты ) и "серые" ("халява") оверпрайс факторы вариируются от объекта к объекту. Цифра 14 кгрн в апреле, ИМХО, даже в белую уже отросла примерно до 16 (минрегиона, как и вы, живет вчерашним днем), без серо-черных факторов. Какая себестоимость м2 условных ЖК Варшавский и Чикаго? 14 и там и сям? ну-ну
Конечно она везде одинаковая, что в краусе, что в Варшавском, что в Чикаго, что в комплексе на 7000 квартир, что в точечном строительстве на 120 квартир потому, что так написали в минрегионе. На сарае х@й написано, а там дрова.
Вроде ж мы уже много раз разбирали тут, что такое средняя величина и какие у нее функции. Что вы оба хотели сказать? У Варшавского и Чикаго разные порядки себестоимости, но аналогичные проекты построить за год стало дороже примерно на одинаковый процент. Невысокий...
flyman написав:що за агітація за цоколі в іпенях іпенів?
Жодних цоколів! Треба спочатку брати в класній локації ВЕЛИКУ однуху, щоб переробити її в двуху, яка б відчувалась, як трьоха! А вже з-часом, покращувати житлові умови!(якщо потрібно)
Або не страждати #*%& і брати нормальну двушку. П.С велика 1к - це по вашому яка?
1. Не страждати ### - це коли бабосиків достатньо! А так - то треба трохи постраждати 2. 53м2 - достатньо (якщо грамотно все зробити) на..... та, впринципі, на тривалий час/назавжди, якщо сім'я не вибаглива і їм пох на "правильні/прямокутні" кімнати
До чого тут цей прогноз? Ми обговорювали конкретну статистику за травень. Я у тебе питав конкретний вплив. А ти як завжди:-)
Ну таке. Кажуть електроенергія буде по 3 грн більше 500 кВт. Як думаєш, на скільки хрущі подешевшають? 20-30% чи більше? І саме головне чому?
Нет, мы обсуждали тарифы будущего отопительного сезона, птенчик. И не только электроэнергию, а комплекс услуг ЖКХ. Не прикидывайся шлангом.
Что касается влияния коммуналки на стоимость недвижимости - тебе уже даже на валютной ветке объясняли, что она не столько прямая (больше денег из семейного бюджета на ежедневные расходы - меньше накоплений), сколько системная (дорогие импортные энергоносители - повышенная нагрузка на торговый и платежный баланс государства)
По совету умных людей на какое-то время переехал в дом даже не в ипеня, а ещё в черте города в сторону бучи, буквально пару км от кп. Расходы на бензин выросли в 3 раза. Ну ладно, это для многих ерунда, просто копейки). Теперь я знаю что такое график поездки. Геморрой, в принципе, лечится, меньше со штангой приседать нужно. Пожалуй, не буду ходить на 180-200 кг. Время уходит часа 3 на дорогу в день. Но и это ерунда. Может оно у них стоит, как у мойщика посуды. Настоящая проблема вот какая. Я за 2 месяца пересмотрел все сериалы. Что смотреть блин?
Тема актуальная, а статья так себе. Бюджет Украины 2019-го - 41, а не 30 млрд долларов. А при сопоставлении расходов на заграничный отдых необходимо анализировать не только количественные показатели, но и ценовые. Словакия - интегрированное в ЕС государство. Там за границу можно съездить и за 100 евро, используя разветвленную европейскую инфраструктуру.
В дополнение, мы - антилидер по доле валового накопления основного капитала в структуре ВВП. Потребляем практически столько же, сколько зарабатываем, а капиталоемкий бизнес отмирает. Основные контрибьюторы дохода - с/х и заробитчане. В первом случае большие инвестиции не нужны, во втором - инвестиции не нужны в принципе.
Там, где в Словакии мелкий и средний бизнес вкладывает в собственное развитие, наш - в красивый отдых с операционной прибыли. Плюс не забываем о количестве шальных денег на руках чиновников - почему бы не прогулять за границей то, что быстро прилетело и светить не хочется?..
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 чер, 2021 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:1. Не страждати ### - це коли бабосиків достатньо! А так - то треба трохи постраждати
Це тільки питання вибору: брати аби що але якнайшвидше, чи щось комфортніше але збирати трохи довше
Успіх написав:2. 53м2 - достатньо (якщо грамотно все зробити) на..... та, впринципі, на тривалий час/назавжди, якщо сім'я не вибаглива і їм пох на "правильні/прямокутні" кімнати
Цінності й погляди змінюються з часом. Колись й хрущі вважалися відмінним варіянтом, на фоні оренди "кутка" в комуналці. Трикімнатні в 55м2 (і навіть менше) були просто жирнючим варіянтом. Жили й панельних "гостинках" на 24м на сім'ю з дитиною і типу "було норм". Тепер 1к менше 40м2 - це стандарт для економ забудови, близько 50 - просто хороші однокімнатні. І вважаються комфортним для проживання 1-2 людей. А на сім'ю з двома дітьми... Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.