Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.
Коли цей час настане, то буває так, що вже і нікому ті кімнати займати...- переважно всі розлітаються, як птахи з гнізда)) - хтось женеться/переїзджає - а хтось і закордон виїзджає ..по різному буває...
Faceless написав:Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.
Коли цей час настане, то буває так, що вже і нікому ті кімнати займати...- переважно всі розлітаються, як птахи з гнізда)) - хтось женеться/переїзджає - а хтось і закордон виїзджає ..по різному буває...
Ви так пишете, ніби порівнюється "родове помістя" на кілька сот метрів і звичайна однушка.
Якщо б мені дали можливість помінятись місцями з Сержиком і поселитись в орендованій трьошці, чи навіть, в чотирьошці, проплаченою на рік наперед, і з котлеткою готівки в 50Кдол. - я б НЕ помінявся!!!!! А залишився б при своїх 53м2 і майбутнім 27м2 смартом!
п.с. Цікаво, чи Флай би свої цоколі махнув на котлетку в 50К?
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 22 чер, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Небо над Києвом у вівторок, 22 червня, вкрила пилова буря. Через це впала видимість, а у повітрі літає пісок.
Нагадаємо, раніше Київ затягнуло смердючим димом. Його приніс сильний вітер із Чорнобильської зони, Житомирської області, та сіл біля столиці, де палають ліси, болота, або ж просто люди спалюють сміття.
Успіх написав:1. Не страждати ### - це коли бабосиків достатньо! А так - то треба трохи постраждати
Це тільки питання вибору: брати аби що але якнайшвидше, чи щось комфортніше але збирати трохи довше
Успіх написав:2. 53м2 - достатньо (якщо грамотно все зробити) на..... та, впринципі, на тривалий час/назавжди, якщо сім'я не вибаглива і їм пох на "правильні/прямокутні" кімнати
Цінності й погляди змінюються з часом. Колись й хрущі вважалися відмінним варіянтом, на фоні оренди "кутка" в комуналці. Трикімнатні в 55м2 (і навіть менше) були просто жирнючим варіянтом. Жили й панельних "гостинках" на 24м на сім'ю з дитиною і типу "було норм". Тепер 1к менше 40м2 - це стандарт для економ забудови, близько 50 - просто хороші однокімнатні. І вважаються комфортним для проживання 1-2 людей. А на сім'ю з двома дітьми... Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.
ще забули про зала для розбору заднього кардана від кабанчика або під офіс на карантині.
Faceless написав:Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.
Коли цей час настане, то буває так, що вже і нікому ті кімнати займати...- переважно всі розлітаються, як птахи з гнізда)) - хтось женеться/переїзджає - а хтось і закордон виїзджає ..по різному буває...
Якщо б мені дали можливість помінятись місцями з Сержиком і поселитись в орендованій трьошці, чи навіть, в чотирьошці, проплаченою на рік наперед, і з котлеткою готівки в 50Кдол. - я б НЕ помінявся!!!!! А залишився б при своїх 53м2 і майбутнім 27м2 смартом!
п.с. Цікаво, чи Флай би свої цоколі махнув на котлетку в 50К?
хватить заливати байки, сидів би ти на тещиних млинцях до другого пришесця, поки ногами не випхали тебе в 1к яка виглядає як 3к.