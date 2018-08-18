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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7720772177227723

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.

Коли цей час настане, то буває так, що вже і нікому ті кімнати займати...- переважно всі розлітаються, як птахи з гнізда))
- хтось женеться/переїзджає
- а хтось і закордон виїзджає
..по різному буває...
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.

Коли цей час настане, то буває так, що вже і нікому ті кімнати займати...- переважно всі розлітаються, як птахи з гнізда))
- хтось женеться/переїзджає
- а хтось і закордон виїзджає
..по різному буває...


Ви так пишете, ніби порівнюється "родове помістя" на кілька сот метрів і звичайна однушка.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ви так пишете

Якщо б мені дали можливість помінятись місцями з Сержиком і поселитись в орендованій трьошці, чи навіть, в чотирьошці, проплаченою на рік наперед, і з котлеткою готівки в 50Кдол. - я б НЕ помінявся!!!!!
А залишився б при своїх 53м2 і майбутнім 27м2 смартом! :)

п.с.
Цікаво, чи Флай би свої цоколі махнув на котлетку в 50К? :)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 22 чер, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:09

нарід, як ви там живете?

Небо над Києвом у вівторок, 22 червня, вкрила пилова буря. Через це впала видимість, а у повітрі літає пісок.

Нагадаємо, раніше Київ затягнуло смердючим димом. Його приніс сильний вітер із Чорнобильської зони, Житомирської області, та сіл біля столиці, де палають ліси, болота, або ж просто люди спалюють сміття.

https://tsn.ua/exclusive/nebo-nad-kiyev ... 09673.html

Я в черговий раз в :shock:

зі. в контексті КРЖН, як там був вид з вікон Тетріса? Бассейн піском не запипало?

ззі. в контексті Дубай ЖН, то часто піском засипає :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:18

  Faceless написав:
  Успіх написав:1. Не страждати ### - це коли бабосиків достатньо! А так - то треба трохи постраждати

Це тільки питання вибору: брати аби що але якнайшвидше, чи щось комфортніше але збирати трохи довше
  Успіх написав:2. 53м2 - достатньо (якщо грамотно все зробити) на..... та, впринципі, на тривалий час/назавжди, якщо сім'я не вибаглива і їм пох на "правильні/прямокутні" кімнати

Цінності й погляди змінюються з часом.
Колись й хрущі вважалися відмінним варіянтом, на фоні оренди "кутка" в комуналці. Трикімнатні в 55м2 (і навіть менше) були просто жирнючим варіянтом. Жили й панельних "гостинках" на 24м на сім'ю з дитиною і типу "було норм".
Тепер 1к менше 40м2 - це стандарт для економ забудови, близько 50 - просто хороші однокімнатні. І вважаються комфортним для проживання 1-2 людей.
А на сім'ю з двома дітьми... Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.

ще забули про зала для розбору заднього кардана від кабанчика або під офіс на карантині.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:19

  Успіх написав:
  Faceless написав:Сприйняття, що таке "достатньо", повірте, з часом змінюється.

Коли цей час настане, то буває так, що вже і нікому ті кімнати займати...- переважно всі розлітаються, як птахи з гнізда))
- хтось женеться/переїзджає
- а хтось і закордон виїзджає
..по різному буває...

а хтось іде в прийми до тещі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:21

  Успіх написав:
  Faceless написав:Ви так пишете

Якщо б мені дали можливість помінятись місцями з Сержиком і поселитись в орендованій трьошці, чи навіть, в чотирьошці, проплаченою на рік наперед, і з котлеткою готівки в 50Кдол. - я б НЕ помінявся!!!!!
А залишився б при своїх 53м2 і майбутнім 27м2 смартом! :)

п.с.
Цікаво, чи Флай би свої цоколі махнув на котлетку в 50К? :)

хватить заливати байки, сидів би ти на тещиних млинцях до другого пришесця, поки ногами не випхали тебе в 1к яка виглядає як 3к.
flyman
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