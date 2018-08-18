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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:57
Успіх написав: Faceless написав:
Ви так пишете
Якщо б мені дали можливість помінятись місцями з Сержиком і поселитись в орендованій трьошці, чи навіть, в чотирьошці, проплаченою на рік наперед, і з котлеткою готівки в 50Кдол. - я б НЕ помінявся!!!!!
А залишився б при своїх 53м2 і майбутнім 27м2 смартом!
п.с.
Цікаво, чи Флай би свої цоколі махнув на котлетку в 50К?
Там лише один цоколь.
Решта - дерев'яні хати в Житомирській області.
Всі вони,разом взяті, коштують вдвічі дешевше означеної суми
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 22 чер, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:00
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Жодних цоколів!
Треба спочатку брати в класній локації ВЕЛИКУ однуху, щоб переробити її в двуху, яка б відчувалась, як трьоха!
А вже з-часом, покращувати житлові умови!(якщо потрібно)
Або не страждати #*%& і брати нормальну двушку.
П.С велика 1к - це по вашому яка?
1. Не страждати ### - це коли бабосиків достатньо! А так - то треба трохи постраждати
2. 53м2
- достатньо (якщо грамотно все зробити) на..... та, впринципі, на тривалий час/назавжди, якщо сім'я не вибаглива і їм пох на "правильні/прямокутні" кімнати
Славетна "однодвушка" - має кімнати неправильної форми???
Трапеції? Ромби? Чи неправильні прямокутники???
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:03
Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.
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hume
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:14
hume написав:
Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.
Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:29
Первый написав: hume написав:
Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.
Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто
В мене в кавалірці два.
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