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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7721772277237724

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:57

  Успіх написав:
  Faceless написав:Ви так пишете

Якщо б мені дали можливість помінятись місцями з Сержиком і поселитись в орендованій трьошці, чи навіть, в чотирьошці, проплаченою на рік наперед, і з котлеткою готівки в 50Кдол. - я б НЕ помінявся!!!!!
А залишився б при своїх 53м2 і майбутнім 27м2 смартом! :)

п.с.
Цікаво, чи Флай би свої цоколі махнув на котлетку в 50К? :)

Там лише один цоколь.
Решта - дерев'яні хати в Житомирській області.
Всі вони,разом взяті, коштують вдвічі дешевше означеної суми
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 чер, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:00

  Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Жодних цоколів!
Треба спочатку брати в класній локації ВЕЛИКУ однуху, щоб переробити її в двуху, яка б відчувалась, як трьоха! :D
А вже з-часом, покращувати житлові умови!(якщо потрібно)

Або не страждати #*%& і брати нормальну двушку.
П.С велика 1к - це по вашому яка?

1. Не страждати ### - це коли бабосиків достатньо! А так - то треба трохи постраждати :mrgreen:
2. 53м2 8) - достатньо (якщо грамотно все зробити) на..... та, впринципі, на тривалий час/назавжди, якщо сім'я не вибаглива і їм пох на "правильні/прямокутні" кімнати :D

Славетна "однодвушка" - має кімнати неправильної форми???
Трапеції? Ромби? Чи неправильні прямокутники???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:14

  hume написав:Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.


Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:29

  Первый написав:
  hume написав:Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.


Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто

В мене в кавалірці два.
flyman
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