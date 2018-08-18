|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:14
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:29
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так і думав))
А мої 53м2 з ремонтом + будуються ще 27м2 = ~100Кдол.
Швидше неправильні прямокутники))
Наприклад, в кухні і в меншій кімнаті - 2 кути трохи розгорнуті))(кухня від забудовника такої форми була)
А та, що від забудовника кімната - то правильної форми прямокутник.
Ще раз:
- в кімнаті від забудовника є панорамне вікно+балконні панорамні двері!
- в малій кімнаті, яку я відділив від кухні - є так само панорамне вікно + панорамні двері!
- а от в кухні вийшло тільки панорамні двері(трохи ширші балконних) + маленьке віконце над цими дверима.
А все поділилось/вийшло тому, що в кухні-студії від забудовника було по факту три панорамні вікна(одне з яких - балконні двері) кожне з них між собою було відділене по вертикалі алюмінієвою балкою 10-12см.
От я взяв і два відссік до кімнати(зробивши дитячу), а одне розбив, а натомість вставив панорамні двері і маленьке віконце над ними. Вони належать до кухні.
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:19
В каком году ты окончил школу? Были ли у тебя тогда в 17 лет деньги и какие на преумножение капитала в разы?
Пы-сы: историю триумфального взлёта Сирожы Курченка в безбородом и прыщавом возрасте читал ещё в Фокусе задолго до его бегства в рашку с Витей Я.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|