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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:03
Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.
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hume
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1
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:14
hume написав:
Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.
Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто
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Первый
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:29
Первый написав: hume написав:
Это однушка, переделанная в двушку, но выглядит как трёшка.
Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто
В мене в кавалірці два.
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flyman
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2
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:42
Frant написав:
Всі вони,разом взяті, коштують вдвічі дешевше означеної суми
Так і думав))
А мої 53м2 з ремонтом + будуються ще 27м2 = ~100Кдол.
Frant написав:
Славетна "однодвушка" - має кімнати неправильної форми???
Трапеції? Ромби? Чи неправильні прямокутники???
Швидше неправильні прямокутники))
Наприклад, в кухні і в меншій кімнаті - 2 кути трохи розгорнуті))(кухня від забудовника такої форми була)
А та, що від забудовника кімната - то правильної форми прямокутник.
Первый написав:
Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто
Ще раз:
- в кімнаті від забудовника є панорамне вікно+балконні панорамні двері!
- в малій кімнаті, яку я відділив від кухні - є так само панорамне вікно + панорамні двері!
- а от в кухні вийшло тільки панорамні двері(трохи ширші балконних) + маленьке віконце над цими дверима.
А все поділилось/вийшло тому, що в кухні-студії від забудовника було по факту три панорамні вікна(одне з яких - балконні двері) кожне з них між собою було відділене по вертикалі алюмінієвою балкою 10-12см.
От я взяв і два відссік до кімнати(зробивши дитячу), а одне розбив, а натомість вставив панорамні двері і маленьке віконце над ними. Вони належать до кухні.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 23:19
Успіх написав: flyman написав:
байки
Якщо б мені по закінченні школи попались в руки книжки, накшталт Уорена Баффета, Браяна Трейсі, Роберта Кіосаки, і т.п. - то я б ще до женячки заробив би і купив би ДВІ ОДНУХИ!!!
Але я тоді(по закінченні школи) думав, що буду, як усі, працювати на заводі і мені буде вистачати грошей на сім'ю і на відпустку щороку!
Тобто, я і близько так не думав, як зараз - а про нерухомість, то й до уваги не брав!(не бачив в ній великої цінності)
В каком году ты окончил школу? Были ли у тебя тогда в 17 лет деньги и какие на преумножение капитала в разы?
Пы-сы: историю триумфального взлёта Сирожы Курченка в безбородом и прыщавом возрасте читал ещё в Фокусе задолго до его бегства в рашку с Витей Я.
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барабашов
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Додано: Сер 23 чер, 2021 04:48
Успіх написав: Frant написав:
Всі вони,разом взяті, коштують вдвічі дешевше означеної суми
Так і думав))
А мої 53м2 з ремонтом + будуються ще 27м2 = ~100Кдол.
Frant написав:
Славетна "однодвушка" - має кімнати неправильної форми???
Трапеції? Ромби? Чи неправильні прямокутники???
Швидше неправильні прямокутники))
Наприклад, в кухні і в меншій кімнаті - 2 кути трохи розгорнуті))(кухня від забудовника такої форми була)
А та, що від забудовника кімната - то правильної форми прямокутник.
Первый написав:
Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто
Ще раз:
- в кімнаті від забудовника є панорамне вікно+балконні панорамні двері!
- в малій кімнаті, яку я відділив від кухні - є так само панорамне вікно + панорамні двері!
- а от в кухні вийшло тільки панорамні двері(трохи ширші балконних) + маленьке віконце над цими дверима.
А все поділилось/вийшло тому, що в кухні-студії від забудовника було по факту три панорамні вікна(одне з яких - балконні двері) кожне з них між собою було відділене по вертикалі алюмінієвою балкою 10-12см.
От я взяв і два відссік до кімнати(зробивши дитячу), а одне розбив, а натомість вставив панорамні двері і маленьке віконце над ними. Вони належать до кухні.
Ахрєнеть!
Кімнати непрямокутної форми, ще й маленькі!
Схоже, що торгівля велосипедами - не вельми успішний бізнес.
Переключайся на чавун, олію і бурштин;
Або ж побудуй кабак при дорозі.
Для місцевих Доляреків.
П.С. вся твоя нерухомість коштує в 2 (два) рази меньше. Це ж не Києв, а облцентр. І не центр облцентра(((
Сільський хвастуняшка(((
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 23 чер, 2021 04:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 04:53
барабашов написав: Успіх написав: flyman написав:
байки
Якщо б мені по закінченні школи попались в руки книжки, накшталт Уорена Баффета, Браяна Трейсі, Роберта Кіосаки, і т.п. - то я б ще до женячки заробив би і купив би ДВІ ОДНУХИ!!!
Але я тоді(по закінченні школи) думав, що буду, як усі, працювати на заводі і мені буде вистачати грошей на сім'ю і на відпустку щороку!
Тобто, я і близько так не думав, як зараз - а про нерухомість, то й до уваги не брав!(не бачив в ній великої цінності)
В каком году ты окончил школу? Были ли у тебя тогда в 17 лет деньги и какие на преумножение капитала в разы?
Пы-сы: историю триумфального взлёта Сирожы Курченка в безбородом и прыщавом возрасте читал ещё в Фокусе задолго до его бегства в рашку с Витей Я.
Які ще заводи в селі???
Долярчик, не звізди;
Ти крутив би коровам хвости і сапав би землю.
Книжки з ікономіки, що ти прочитав - то є сміття. Товар для лохів.
Без одруження, без тещиних млинців - ти орендував би конурку на левандівці.і без жодних перспектив.
Тому меньше балаболь.
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