Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо б мені по закінченні школи попались в руки книжки, накшталт Уорена Баффета, Браяна Трейсі, Роберта Кіосаки, і т.п. - то я б ще до женячки заробив би і купив би ДВІ ОДНУХИ!!! Але я тоді(по закінченні школи) думав, що буду, як усі, працювати на заводі і мені буде вистачати грошей на сім'ю і на відпустку щороку! Тобто, я і близько так не думав, як зараз - а про нерухомість, то й до уваги не брав!(не бачив в ній великої цінності)
В каком году ты окончил школу? Были ли у тебя тогда в 17 лет деньги и какие на преумножение капитала в разы? Пы-сы: историю триумфального взлёта Сирожы Курченка в безбородом и прыщавом возрасте читал ещё в Фокусе задолго до его бегства в рашку с Витей Я.
Так і думав)) А мої 53м2 з ремонтом + будуються ще 27м2 = ~100Кдол.
Frant написав:Славетна "однодвушка" - має кімнати неправильної форми??? Трапеції? Ромби? Чи неправильні прямокутники???
Швидше неправильні прямокутники)) Наприклад, в кухні і в меншій кімнаті - 2 кути трохи розгорнуті))(кухня від забудовника такої форми була) А та, що від забудовника кімната - то правильної форми прямокутник.
Первый написав:Я таких не бачив. 4 вікна в 1к то занадто
Ще раз: - в кімнаті від забудовника є панорамне вікно+балконні панорамні двері! - в малій кімнаті, яку я відділив від кухні - є так само панорамне вікно + панорамні двері! - а от в кухні вийшло тільки панорамні двері(трохи ширші балконних) + маленьке віконце над цими дверима. А все поділилось/вийшло тому, що в кухні-студії від забудовника було по факту три панорамні вікна(одне з яких - балконні двері) кожне з них між собою було відділене по вертикалі алюмінієвою балкою 10-12см. От я взяв і два відссік до кімнати(зробивши дитячу), а одне розбив, а натомість вставив панорамні двері і маленьке віконце над ними. Вони належать до кухні.
Ахрєнеть! Кімнати непрямокутної форми, ще й маленькі! Схоже, що торгівля велосипедами - не вельми успішний бізнес.
Переключайся на чавун, олію і бурштин; Або ж побудуй кабак при дорозі. Для місцевих Доляреків. П.С. вся твоя нерухомість коштує в 2 (два) рази меньше. Це ж не Києв, а облцентр. І не центр облцентра((( Сільський хвастуняшка(((
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 чер, 2021 04:56, всього редагувалось 1 раз.
Якщо б мені по закінченні школи попались в руки книжки, накшталт Уорена Баффета, Браяна Трейсі, Роберта Кіосаки, і т.п. - то я б ще до женячки заробив би і купив би ДВІ ОДНУХИ!!! Але я тоді(по закінченні школи) думав, що буду, як усі, працювати на заводі і мені буде вистачати грошей на сім'ю і на відпустку щороку! Тобто, я і близько так не думав, як зараз - а про нерухомість, то й до уваги не брав!(не бачив в ній великої цінності)
В каком году ты окончил школу? Были ли у тебя тогда в 17 лет деньги и какие на преумножение капитала в разы? Пы-сы: историю триумфального взлёта Сирожы Курченка в безбородом и прыщавом возрасте читал ещё в Фокусе задолго до его бегства в рашку с Витей Я.
Які ще заводи в селі??? Долярчик, не звізди; Ти крутив би коровам хвости і сапав би землю. Книжки з ікономіки, що ти прочитав - то є сміття. Товар для лохів.
Без одруження, без тещиних млинців - ти орендував би конурку на левандівці.і без жодних перспектив. Тому меньше балаболь.
ну хоть один то орган, способный генерировать деньги, у Долярчика есть... И потому "час - це гроші" в его саксес-стори - это даже не гиперболизация. Скоро осень золотая "отговорит", и вышвырнут его из теплого гнёздышка, приобретенного на деньги тестя/тещи.
ну хоть один то орган, способный генерировать деньги, у Долярчика есть... И потому "час - це гроші" в его саксес-стори - это даже не гиперболизация. Скоро осень золотая "отговорит", и вышвырнут его из теплого гнёздышка, приобретенного на деньги тестя/тещи.
Він навіть не зрозумів, що завдячує своєму успіху - тещі і тестю. Взагалі, стільки білого шума від пересічної "однодвушки" в Єпенях облцентру!
ну хоть один то орган, способный генерировать деньги, у Долярчика есть... И потому "час - це гроші" в его саксес-стори - это даже не гиперболизация. Скоро осень золотая "отговорит", и вышвырнут его из теплого гнёздышка, приобретенного на деньги тестя/тещи.
Він навіть не зрозумів, що завдячує своєму успіху - тещі і тестю. Взагалі, стільки білого шума від пересічної "однодвушки" в Єпенях облцентру!
Думаю,що при його з дружиною доходах в 1куе, його десь, як мінімум на таку суму в місяць мають спонсорувати тесть з тьощою, щоб мати можливість то все купляти.
Hotab написав: ну хоть один то орган, способный генерировать деньги, у Долярчика есть... И потому "час - це гроші" в его саксес-стори - это даже не гиперболизация. Скоро осень золотая "отговорит", и вышвырнут его из теплого гнёздышка, приобретенного на деньги тестя/тещи.
Він навіть не зрозумів, що завдячує своєму успіху - тещі і тестю. Взагалі, стільки білого шума від пересічної "однодвушки" в Єпенях облцентру!
Думаю,що при його з дружиною доходах в 1куе, його десь, як мінімум на таку суму в місяць мають спонсорувати тесть з тьощою, щоб мати можливість то все купляти.