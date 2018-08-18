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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 23 чер, 2021 07:59
5 грн в день на фрукты?! это одно яблоко или 4 редиски максимум. Меню заключённого.
Андрей прекращайте, это не смешно, ради чего так себя мучать ради лишней квартиры на пенсии? может тогда умнее свой сад/огород завести... Удаленно пофиг откуда работать, а так клубника, петрушка, укропчик, морковка, можно кур/гусей держать. Гусям/козам вообще корма не нужны они траву едят.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 23 чер, 2021 08:08, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:05
Флай опять жжёт)) салат из ничего и мобильная связь время от времени
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hume
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:09
hume написав:
Флай опять жжёт)) салат из ничего и мобильная связь время от времени
до речі, по мобільному зв"язку, вже третій місяць користуюся акційними ніштяками:
то перейди на новий пакет безплатно, то 1 день в тиждень нашару, то "завжди разом", і т.д.
але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 23 чер, 2021 08:11, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Сер 23 чер, 2021 08:11
flyman написав:
в мене 5 сім карт різних операторів,
у них есть срок действия, раз в год надо на 50 грн пополнять чтобы его продлить, выгодно шо капец, особенно если не пользоваться. Достаточно карты 3моб без абонплаты, когда надо пополнил и позвонил по 45 коп/минуту.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 23 чер, 2021 08:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:11
hume написав:
Флай опять жжёт)) салат из ничего и мобильная связь время от времени
нормы по хавчику там недалеко ушли от блокадного Ленинграда. Чем тока не пожертвуешь ради заветной кавалирки, чего только не сделаешь, абы не найти работу поприличней.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:13
vitaliian написав: flyman написав:
в мене 5 сім карт різних операторів,
у них есть срок действия, раз в год надо на 50 грн пополнять, выгодно шо капец.
раз в рік чи то 5 грн. чи 1 чи 10 грн. за номер.
В кінці-кінців, якщо дуже тре, то закидуєш 3 грн. і користуєшся день.
А не 100 грн за 28 днів.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:16
"Хотя стоимость жилья растет, оно все же остается доступным по относительным показателям. Цены и доходы населения растут соизмеримо
."
Тут даже я крякнул. Если речь идет о вторичке, еще куда ни шло. Но первичка улетела в космос и не обещала вернуться
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:18
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
в мене 5 сім карт різних операторів,
у них есть срок действия, раз в год надо на 50 грн пополнять, выгодно шо капец.
раз в рік чи то 5 грн. чи 1 чи 10 грн. за номер.
В кінці-кінців, якщо дуже тре, то закидуєш 3 грн. і користуєшся день.
А не 100 грн за 28 днів.
а интернет в те 3 грн входит, сколько, 100 мегабайт, почту проверить.
если у вас лайфселл установите bip на смартфон, набираете *911# и вам за 1 коп дают 100 минут по Украине (звонки из приложения bip) но эта роскошь только для тех у кого есть нормальный а не лайфовский интернет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 23 чер, 2021 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:19
flyman написав:
..
але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G
песец, это у меня в селе тоже есть такие родственники, вечно меняют номера, покупая какие-то акционные пакеты. Чтобы набрать, надо на вайбере спросить куда звонить и т.д. Бесят невероятно
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:20
quote="5248941:vitaliian"
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flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
в мене 5 сім карт різних операторів,
у них есть срок действия, раз в год надо на 50 грн пополнять, выгодно шо капец.
раз в рік чи то 5 грн. чи 1 чи 10 грн. за номер.
В кінці-кінців, якщо дуже тре, то закидуєш 3 грн. і користуєшся день.
А не 100 грн за 28 днів.
а интернет в те 3 грн входит, сколько, 100 мегабайт, почту проверить.
если у вас лайфселл установите bip на смартфон, набираете *911# и вам за 1 коп дают 100 минут по Украине (звонки из приложения bip) но эта роскошь только для тех у кого есть интернет (типа ip телефонии)
---
біп я ще тримаю на авральний випадок, там за його установку жирні бонуси.
100 Мб інтернету це не тільки почту провіряти, це на фінанс.уа цілий день можна і читати і писати, та мати розклад електричок та моніторити ГТ не eway
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 23 чер, 2021 08:22, всього редагувалось 1 раз.
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