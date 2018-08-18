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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7722772377247725

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:21

  sequence написав:
  flyman написав:..
але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G

песец, это у меня в селе тоже есть такие родственники, вечно меняют номера, покупая какие-то акционные пакеты. Чтобы набрать, надо на вайбере спросить куда звонить и т.д. Бесят невероятно

а зачем менять номера, ходите со своим номером по разным операторам, собирайте акции. У них наверное банковских карт нет, финансовый номер тоже придётся менять.
  flyman написав:100 Мб інтернету це не тільки почту провіряти, це на фінанс.уа цілий день можна і читати і писати, та мати розклад електричок та моніторити ГТ
олх 500мб в сутки ест, видео с телефона не смотрю это неудобно. А если начать активно картами и навигатором пользоваться, то и 1 гига не хватит у меня тариф 1 гиг в день (проверено 300 раз на что его хватает).
та мати розклад електричок та моніторити ГТ не eway
прикольно если на 99мб вам срочно понадобится навигация, или интернет банк или eway. Что никогда такого не было? разве сэкономленные 10 грн стоят этих неудобств.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 чер, 2021 08:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:27

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Frant написав:вся твоя нерухомість коштує в 2 (два) рази меньше. Це ж не Києв, а облцентр. І не центр облцентра(((

Моя квіточка в 4х км від центра/Оперного театру славетного міста Лева!
В супер-локації!
Все в двох кроках:
- ТСРК
- школи/садочки
- парк+лісок
- ще + 2 супермаркети
- базарчик
- лікарня доросла і дитяча
- класна транспортна розв'язка
Супер! Супер-локація!!!
  Hotab написав:приобретенного на деньги тестя/тещи

Крім того, що тесть 3- 4дні щось допоміг в ремонті(а все решта я і МІЙ батько) - більше нічого, ЖОДНОЇ копійки її батьки не дали!
Все - ЗА СВОЇ наскирдовані!!!
  Frant написав:стільки білого шума від пересічної "однодвушки" в Єпенях облцентру

В 4км від ЦЕНТРУ міста ялева!!!
  hume написав:окна считаются не так. )) Ты считаешь стёкла в окнах))

Ок, але це не прості/звичайні вікна з тонкою пластиковою рамою, а перегороджені грубими балками від стелі до підлоги кожен пройом вікна! По факту - наче три ПАНОРАМНІ вікна на одній стіні в кухні-студії від забудовника, просто поруч одне біля одного, шириною більше 3м загалом!
  Bolt написав:Думаю,що при його з дружиною доходах в 1куе, його десь, як мінімум на таку суму в місяць мають спонсорувати тесть з тьощою, щоб мати можливість то все купляти

Ні, не спонсорують(те, що час-від-часу щось там куплять дітям, чи дадуть "на морозиво") - НІХТО МЕНЕ НЕ СПОНСОРУЄ!
ВСЕ КУПЛЕНО ЗА СВОЇ НАСКИРДОВАНІ!
І, коли ще скирдувалось на першу квартиру, то тоді ще непогано капало з депозитів, так як я все розкладав по банках з найвищими %%!
Тому, виходило загального(сімейного) прибутку більше 1куя/міс!
+ ще трохи вигралось на соц.долярі, коли пхалось в банки гривню па13-14 з конвертацією на валютний депо!
Так, ті банки полопались(Дельта/Платинум/ФіК/Форум) - але, я на той час ще не мав стільки коштів, щоб їх попідпирати під Фонд, тож тримав в кожному по пів Фонда +/-!
Так що і тут(як і в В2В) вийшов "сухим із води"! :D
Віддали все! (від Фонду з Дельти тоді отримав свої щось по курсу 25-26, а запхані тож були па13-14!!!!)
Отака то історія успішності успішного Успіха! :D
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:32

Заколупав долярек з своїм сумарним "успіхом" рівня 1к "хрущовки" з ремонтом в Києві біля метро не в центрі.

Чи не можна закрити малого дрібного песика, щоб не дзюрив повсюди, шоб не паскудив на форумах?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:32

  vitaliian написав:..
а зачем менять номера, ходите со своим номером по разным операторам, собирайте акции. ..

все равно ниче не понял. Это такое развлечение специальное, менять операторов и бесить знакомых, что звоня тебе, думают, что звонят бесплатно? Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон? Вы это серьезно, финансовые воротилы на финансовом форуме?? ))) Давайте, напомните мне еще, что "сэкономленные деньги - заработанные деньги" )))
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:34

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
а зачем менять номера, ходите со своим номером по разным операторам, собирайте акции. ..

все равно ниче не понял. Это такое развлечение специальное, менять операторов и бесить знакомых, что звоня тебе, думают, что звонят бесплатно? Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон? Вы это серьезно, финансовые воротилы на финансовом форуме?? ))) Давайте, напомните мне еще, что "сэкономленные деньги - заработанные деньги" )))

То все поціновувачі творчості Куйсакі))) любителі збирати неліквід навколо Києва)))
Зекономлять на телефонних дзвінках - куплять ще один "ірпенятник")))
або ж зможуть заплатити за доставку б/у дивана з Києва у Єпеня))))
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон?
эээ стоп, скажите вы покупаете ненужные вещи, даже если у вас есть на это деньги? Я использую 50% от того что даёт мне мой тариф и меня это немного бесит. Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 чер, 2021 08:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Заколупав з своїм сумарним "успіхом

Та так вже відкрито не заздри :lol:
А то ще трохи, піна піде з рота у проХффффессссора :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:42

  vitaliian написав:
  sequence написав:Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон?
эээ стоп, скажите вы покупаете ненужные вещи, даже если у вас есть на это деньги? Я использую 50% от того что даёт мне мой тариф и меня это немного бесит. Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.

100500 плюсів!!!
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:43

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
а зачем менять номера, ходите со своим номером по разным операторам, собирайте акции. ..

все равно ниче не понял. Это такое развлечение специальное, менять операторов и бесить знакомых, что звоня тебе, думают, что звонят бесплатно? Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон? Вы это серьезно, финансовые воротилы на финансовом форуме?? ))) Давайте, напомните мне еще, что "сэкономленные деньги - заработанные деньги" )))

Это не финансовая ветка, где на обороте сотки баксов жирные коты в день могут сразу пару гривен поднять.
К тому же, бедным голодным лендлордам надо как-то делиться между собой лайфхаками выживания. Минина и бабушкафоны - наше все.
А знаете как тяжело набивать сообщения, одной рукой копаясь в корзине с секондхендом?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:49

  vitaliian написав:... Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.

судя по количеству "плюсиков" тема рабочая, и цитата великих про "гавно и страдать" всегда будет уместна.
Я так же понимаю, что по такой же логике вы не пользуетесь мусоркой под домом, а на работу вывозите и судитесь с ОСББ, чтобы уменьшили коммуналЪ.
Ну, народ, я в шоке
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