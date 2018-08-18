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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7724772577267727>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:05

  sequence написав:
  zzzzzz написав:Нацбанк спрогнозировал рост цен на жилье в Киеве

https://biz.censor.net/news/3272833/nat ... le_v_kieve

"Хотя стоимость жилья растет, оно все же остается доступным по относительным показателям. Цены и доходы населения растут соизмеримо."
Тут даже я крякнул. Если речь идет о вторичке, еще куда ни шло. Но первичка улетела в космос и не обещала вернуться


Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. С начала короны средняя цена за м2 увеличилась с 24800 до 28400 грн. На 14,5%, что, кстати, едва перекрывает девальвацию (все ценовые показатели, не связанные с внешней торговлей, НБУ считает в гривне).

Как так у него и прочих исследователей покучается, спросите вы - сравнивают сравнимое, т.е. в разрезе сегментов и степени готовности

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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:13

  vitaliian написав:
  sequence написав:Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон?
эээ стоп, скажите вы покупаете ненужные вещи, даже если у вас есть на это деньги? Я использую 50% от того что даёт мне мой тариф и меня это немного бесит. Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.


Вы монополистов не видели - мобильная связь у нас одна из самых дешевых на планете. Я бы больше переживал о ценах на продукты питания, сравнявшихся с соседней Польшей, и о прибавляющих ежегодно 10-25% тарифах на тепло

https://howmuch.net/articles/the-price- ... dwide-2019
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:17

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон?
эээ стоп, скажите вы покупаете ненужные вещи, даже если у вас есть на это деньги? Я использую 50% от того что даёт мне мой тариф и меня это немного бесит. Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.


Вы монополистов не видели - мобильная связь у нас одна из самых дешевых на планете. Я бы больше переживал о ценах на продукты питания, сравнявшихся с соседней Польшей, и о прибавляющих ежегодно 10-25% тарифах на тепло

https://howmuch.net/articles/the-price- ... dwide-2019


Таки да!
Інтернет також у нас дешевий.

  sequence написав:
  vitaliian написав:... Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.

судя по количеству "плюсиков" тема рабочая, и цитата великих про "гавно и страдать" всегда будет уместна.
Я так же понимаю, что по такой же логике вы не пользуетесь мусоркой под домом, а на работу вывозите и судитесь с ОСББ, чтобы уменьшили коммуналЪ.
Ну, народ, я в шоке

Такі тут "флетлорди"(((( дрібні, як той песик, що плигає з форума на форум і повсюду дзюрить про свій приймаківський "успіх" (((
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:29

  sequence написав:
  vitaliian написав:... Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.

судя по количеству "плюсиков" тема рабочая, и цитата великих про "гавно и страдать" всегда будет уместна.
Я так же понимаю, что по такой же логике вы не пользуетесь мусоркой под домом, а на работу вывозите и судитесь с ОСББ, чтобы уменьшили коммуналЪ.
Ну, народ, я в шоке

Ок, давайте візьмемо мого тата, в якого ще до недавна був кнопковий телефон.
Йому Київстар і попіднімав за кілька етапів до тарифу "як в усіх" - а нах йому було тих 100500 гігабайтів, якщо кнопковий телефон?
Чи нах йому були якісь безкоштовні хвилини за кордон і т.п.?
М**даки з київстару ж незаморочаться, щоб продзвонити своїх клієнтів і запитати, який тариф їм би був КОРИСНИМ?! Бо, в більшості випадків виявиться, що нах не потрібно клієнтам більша половина тих речей, які вони нав'язують з кожним підняттям тарифу!
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:37

  zРадио написав:..
Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. ..

я не о том писал, а о "сопоставимом росте ЗП и цен недвиги". Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать.
То, что пространство для маневра у народа забрали, вроде депозитов, верю; что даже пообжигались на битке, хватило - тоже верю; что на фоне дикой инфляции многие решили потрусить заначки - верю. Не верю, что могло появилось за раз столько гривенных миллионеров в стране.
Но буду весьма рад ошибиться.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:41

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. ..

я не о том писал, а о "сопоставимом росте ЗП и цен недвиги". Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать.
То, что пространство для маневра у народа забрали, вроде депозитов, верю; что даже пообжигались на битке, хватило - тоже верю; что на фоне дикой инфляции многие решили потрусить заначки - верю. Не верю, что могло появилось за раз столько гривенных миллионеров в стране.
Но буду весьма рад ошибиться.


Про тіньову економіку:
"Во всех рейтингах и таблицах под названием типа «Бюджеты стран мира» рядом с нами из европейских стран всегда стоит Словакия — страна с 5,4 млн населения. Наши государственные бюджеты всегда имели минимальную разницу, находясь в зоне +\- 36 млрд евро.

Хотя официальный ВВП по методике Всемирного банка у нас неизменно выше словацкого примерно на 30%. На зарубежный отдых в 2019 году украинцы потратили около 10-11 млрд долларов. Словаки же потратили всего около 2 млрд на те же цели. Отдыхало 4,5 млн украинцев против 3.6 млн словаков.

Задайте себе вопрос, могут ли в стране с госбюджетом около $36 млрд её граждане позволить себе тратить (только за границей) сумму, соответствующую около 30% бюджета?

Соглашусь, что эти все цифры примерные и уже изменились. Но таможенная статистика также подтверждает предчувствие того, что теневая экономика Украины — не 30-40%, а реальные 70-80%. По всем наблюдениям и данным, Украина под прикрытием коррупции уже давно оформилась как типичная анархистская республика."

https://petrimazepa.com/daesh_anarkhoprom
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать.
То, что пространство для маневра у народа забрали, вроде депозитов, верю; что даже пообжигались на битке, хватило - тоже верю; что на фоне дикой инфляции многие решили потрусить заначки - верю. Не верю, что могло появилось за раз столько гривенных миллионеров в стране.

. ВВП упал на 2,2%, инфляция есть и нешуточная, а доходы-отросли сопоставимо.Не спорьте с Нацбанком, он большой-ему видней :-)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:48

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. ..

я не о том писал, а о "сопоставимом росте ЗП и цен недвиги". Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать


Там у НБУ то ли баг, то ли фича в методике - не учитывают изменение занятости. А так, средняя зарплата работающих вполне себе не отстает по росту от стоимости м2. Работающих, правда, стало меньше...

Ну и мой экономический прогноз вы себе тоже представляете - зарплаты скорректируются вниз, по крайней мере долларовые. Рост доходов на падении выпуска может быть только искусственным (т.е. ложным, а следовательно, временным). Вся т.н. стабильность зиждется на ситуативно дешевом долларе
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шо там УкрБуд проснулся ?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:49

  Успіх написав:..
Ок, давайте візьмемо мого тата, в якого ще до недавна був кнопковий телефон.
..

прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен) и из всех плюшек были бы тока безлимитные звонки таким же несчастным с эбонитовым дисковым аппаратом. Ну и не сравнивайте папу, у которого из дохода скорее всего одна пенсия, с нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
sequence
 
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