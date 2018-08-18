Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Хотя стоимость жилья растет, оно все же остается доступным по относительным показателям. Цены и доходы населения растут соизмеримо." Тут даже я крякнул. Если речь идет о вторичке, еще куда ни шло. Но первичка улетела в космос и не обещала вернуться
Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. С начала короны средняя цена за м2 увеличилась с 24800 до 28400 грн. На 14,5%, что, кстати, едва перекрывает девальвацию (все ценовые показатели, не связанные с внешней торговлей, НБУ считает в гривне).
Как так у него и прочих исследователей покучается, спросите вы - сравнивают сравнимое, т.е. в разрезе сегментов и степени готовности
sequence написав:Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон?
эээ стоп, скажите вы покупаете ненужные вещи, даже если у вас есть на это деньги? Я использую 50% от того что даёт мне мой тариф и меня это немного бесит. Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.
Вы монополистов не видели - мобильная связь у нас одна из самых дешевых на планете. Я бы больше переживал о ценах на продукты питания, сравнявшихся с соседней Польшей, и о прибавляющих ежегодно 10-25% тарифах на тепло
sequence написав:Что мешает заплатить условному Киевстару/МТС/Лайфу 10 баксов в месяц на контракте и иметь "безлимитный" интернет, почти безлимитные звонки в любом направлении, в т.ч. закордон?
эээ стоп, скажите вы покупаете ненужные вещи, даже если у вас есть на это деньги? Я использую 50% от того что даёт мне мой тариф и меня это немного бесит. Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.
Вы монополистов не видели - мобильная связь у нас одна из самых дешевых на планете. Я бы больше переживал о ценах на продукты питания, сравнявшихся с соседней Польшей, и о прибавляющих ежегодно 10-25% тарифах на тепло
vitaliian написав:... Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.
судя по количеству "плюсиков" тема рабочая, и цитата великих про "гавно и страдать" всегда будет уместна. Я так же понимаю, что по такой же логике вы не пользуетесь мусоркой под домом, а на работу вывозите и судитесь с ОСББ, чтобы уменьшили коммуналЪ. Ну, народ, я в шоке
Такі тут "флетлорди"(((( дрібні, як той песик, що плигає з форума на форум і повсюду дзюрить про свій приймаківський "успіх" (((
vitaliian написав:... Дело не в том жалко мне денег или нет, у меня есть 100 вариантов потратить деньги более эффективно, чем покупать ненужные вещи/услуги, чем кормить монополистов и ораву дармоедов.
судя по количеству "плюсиков" тема рабочая, и цитата великих про "гавно и страдать" всегда будет уместна. Я так же понимаю, что по такой же логике вы не пользуетесь мусоркой под домом, а на работу вывозите и судитесь с ОСББ, чтобы уменьшили коммуналЪ. Ну, народ, я в шоке
Ок, давайте візьмемо мого тата, в якого ще до недавна був кнопковий телефон. Йому Київстар і попіднімав за кілька етапів до тарифу "як в усіх" - а нах йому було тих 100500 гігабайтів, якщо кнопковий телефон? Чи нах йому були якісь безкоштовні хвилини за кордон і т.п.? М**даки з київстару ж незаморочаться, щоб продзвонити своїх клієнтів і запитати, який тариф їм би був КОРИСНИМ?! Бо, в більшості випадків виявиться, що нах не потрібно клієнтам більша половина тих речей, які вони нав'язують з кожним підняттям тарифу!
zРадио написав:.. Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. ..
я не о том писал, а о "сопоставимом росте ЗП и цен недвиги". Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать. То, что пространство для маневра у народа забрали, вроде депозитов, верю; что даже пообжигались на битке, хватило - тоже верю; что на фоне дикой инфляции многие решили потрусить заначки - верю. Не верю, что могло появилось за раз столько гривенных миллионеров в стране. Но буду весьма рад ошибиться.
zРадио написав:.. Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. ..
я не о том писал, а о "сопоставимом росте ЗП и цен недвиги". Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать. То, что пространство для маневра у народа забрали, вроде депозитов, верю; что даже пообжигались на битке, хватило - тоже верю; что на фоне дикой инфляции многие решили потрусить заначки - верю. Не верю, что могло появилось за раз столько гривенных миллионеров в стране. Но буду весьма рад ошибиться.
Про тіньову економіку: "Во всех рейтингах и таблицах под названием типа «Бюджеты стран мира» рядом с нами из европейских стран всегда стоит Словакия — страна с 5,4 млн населения. Наши государственные бюджеты всегда имели минимальную разницу, находясь в зоне +\- 36 млрд евро.
Хотя официальный ВВП по методике Всемирного банка у нас неизменно выше словацкого примерно на 30%. На зарубежный отдых в 2019 году украинцы потратили около 10-11 млрд долларов. Словаки же потратили всего около 2 млрд на те же цели. Отдыхало 4,5 млн украинцев против 3.6 млн словаков.
Задайте себе вопрос, могут ли в стране с госбюджетом около $36 млрд её граждане позволить себе тратить (только за границей) сумму, соответствующую около 30% бюджета?
Соглашусь, что эти все цифры примерные и уже изменились. Но таможенная статистика также подтверждает предчувствие того, что теневая экономика Украины — не 30-40%, а реальные 70-80%. По всем наблюдениям и данным, Украина под прикрытием коррупции уже давно оформилась как типичная анархистская республика."
sequence написав:Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать. То, что пространство для маневра у народа забрали, вроде депозитов, верю; что даже пообжигались на битке, хватило - тоже верю; что на фоне дикой инфляции многие решили потрусить заначки - верю. Не верю, что могло появилось за раз столько гривенных миллионеров в стране.
. ВВП упал на 2,2%, инфляция есть и нешуточная, а доходы-отросли сопоставимо.Не спорьте с Нацбанком, он большой-ему видней
zРадио написав:.. Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. ..
я не о том писал, а о "сопоставимом росте ЗП и цен недвиги". Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать
Там у НБУ то ли баг, то ли фича в методике - не учитывают изменение занятости. А так, средняя зарплата работающих вполне себе не отстает по росту от стоимости м2. Работающих, правда, стало меньше...
Ну и мой экономический прогноз вы себе тоже представляете - зарплаты скорректируются вниз, по крайней мере долларовые. Рост доходов на падении выпуска может быть только искусственным (т.е. ложным, а следовательно, временным). Вся т.н. стабильность зиждется на ситуативно дешевом долларе
Успіх написав:.. Ок, давайте візьмемо мого тата, в якого ще до недавна був кнопковий телефон. ..
прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен) и из всех плюшек были бы тока безлимитные звонки таким же несчастным с эбонитовым дисковым аппаратом. Ну и не сравнивайте папу, у которого из дохода скорее всего одна пенсия, с нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.