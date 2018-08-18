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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7724772577267727

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:49

  spekulant написав:шо там УкрБуд проснулся ?

не, стройки КГС простаивают или имитируют бурную деятельность. Во всяком случае по моему объекту
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:55

  zРадио написав:Вся т.н. стабильность зиждется на ситуативно дешевом долларе
який не може бути вічно дешевим. Тому цикл зростання - скоро повинен змінити вектор руху
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:58

  flyman написав:[
але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G

Флай, ты лучший. Карты таксофона нет?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:09

  hume написав:
  flyman написав:[
але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G

Флай, ты лучший. Карты таксофона нет?

По таксофону бесплатно можно было разговаривать, перед тем как их поснимали.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:12

За крок до перевороту думок!©

  sequence написав:нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.

Ну, не кажіть так))
- там на моб.звязку)інеті - 60 баксів в рік
- там на продуктах в атб - 300 баксів в рік
- там на секонді :) - 300 баксів в рік
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто) :)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
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Багатієм! ;) :D
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:16

  Успіх написав:..
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто) :)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
Дієм!
Багатієм! ;) :D

Еще забыли написать - не поехав в отпуск 10 лет сверху еще минимум 10Кбаксов
а можно вопрос - а жить то когда? Или все время "багатеть"?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:24

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Ок, давайте візьмемо мого тата, в якого ще до недавна був кнопковий телефон.
..

прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен) и из всех плюшек были бы тока безлимитные звонки таким же несчастным с эбонитовым дисковым аппаратом. Ну и не сравнивайте папу, у которого из дохода скорее всего одна пенсия, с нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.

кому як, але в мене на зекономлені від моб. зв"язку кошти був придбаний 4G бу.у. смартфон в пристойному стані з досить живим акумулятором і небитим екраном.
В чому не зручність, не ясно.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:26

  Успіх написав:
  sequence написав:нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.

Ну, не кажіть так))
- там на моб.звязку)інеті - 60 баксів в рік
- там на продуктах в атб - 300 баксів в рік
- там на секонді :) - 300 баксів в рік
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто) :)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
Дієм!
Багатієм! ;) :D

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:28

  sequence написав:
  Успіх написав:..
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто) :)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
Дієм!
Багатієм! ;) :D

Еще забыли написать - не поехав в отпуск 10 лет сверху еще минимум 10Кбаксов
а можно вопрос - а жить то когда? Или все время "багатеть"?

У відпустку тре обов"язково кудась їхати подалі?
На дачі не то?
Сонце не таке?
Мабуть тре пертися хз. куди і переживати стрес, щоб потім комусь показати який понтовий.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 чер, 2021 10:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Думаєм!
Дієм!
Багатієм!

Долярчик, зря ты женился. Расходы на семью несоизмеримо больше
Serg-ik
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  #<1 ... 7724772577267727
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