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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:49
spekulant написав:
шо там УкрБуд проснулся ?
не, стройки КГС простаивают или имитируют бурную деятельность. Во всяком случае по моему объекту
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sequence
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:55
zРадио написав:
Вся т.н. стабильность зиждется на ситуативно дешевом долларе
який не може бути вічно дешевим. Тому цикл зростання - скоро повинен змінити вектор руху
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:58
flyman написав:
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але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G
Флай, ты лучший. Карты таксофона нет?
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hume
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:09
hume написав: flyman написав:
[
але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G
Флай, ты лучший. Карты таксофона нет?
По таксофону бесплатно можно было разговаривать, перед тем как их поснимали.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:12
sequence написав:
нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
Ну, не кажіть так))
- там на моб.звязку)інеті - 60 баксів в рік
- там на продуктах в атб - 300 баксів в рік
- там на секонді
- 300 баксів в рік
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:16
Успіх написав:
..
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
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Багатієм!
Еще забыли написать - не поехав в отпуск 10 лет сверху еще минимум 10Кбаксов
а можно вопрос - а жить то когда? Или все время "багатеть"?
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sequence
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:24
sequence написав: Успіх написав:
..
Ок, давайте візьмемо мого тата, в якого ще до недавна був кнопковий телефон.
..
прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен) и из всех плюшек были бы тока безлимитные звонки таким же несчастным с эбонитовым дисковым аппаратом. Ну и не сравнивайте папу, у которого из дохода скорее всего одна пенсия, с нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
кому як, але в мене на зекономлені від моб. зв"язку кошти був придбаний 4G бу.у. смартфон в пристойному стані з досить живим акумулятором і небитим екраном.
В чому не зручність, не ясно.
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flyman
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:26
Успіх написав: sequence написав:
нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
Ну, не кажіть так))
- там на моб.звязку)інеті - 60 баксів в рік
- там на продуктах в атб - 300 баксів в рік
- там на секонді
- 300 баксів в рік
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
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flyman
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:28
sequence написав: Успіх написав:
..
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
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Еще забыли написать - не поехав в отпуск 10 лет сверху еще минимум 10Кбаксов
а можно вопрос - а жить то когда? Или все время "багатеть"?
У відпустку тре обов"язково кудась їхати подалі?
На дачі не то?
Сонце не таке?
Мабуть тре пертися хз. куди і переживати стрес, щоб потім комусь показати який понтовий.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 23 чер, 2021 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:29
Успіх написав:
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Долярчик, зря ты женился. Расходы на семью несоизмеримо больше
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Serg-ik
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