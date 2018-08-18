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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:44
sequence написав:
Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать.
То, что пространство для маневра у народа забрали, вроде депозитов, верю; что даже пообжигались на битке, хватило - тоже верю; что на фоне дикой инфляции многие решили потрусить заначки - верю. Не верю, что могло появилось за раз столько гривенных миллионеров в стране.
. ВВП упал на 2,2%, инфляция есть и нешуточная, а доходы-отросли сопоставимо.Не спорьте с Нацбанком, он большой-ему видней
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Serg-ik
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:48
sequence написав: zРадио написав:
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Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. ..
я не о том писал, а о "сопоставимом росте ЗП и цен недвиги". Ну не верю я, что доходы населения отрасли кратно стоимости первички, можете хоть космонавтом, хоть астронавтом величать
Там у НБУ то ли баг, то ли фича в методике - не учитывают изменение занятости. А так, средняя зарплата работающих вполне себе не отстает по росту от стоимости м2. Работающих, правда, стало меньше...
Ну и мой экономический прогноз вы себе тоже представляете - зарплаты скорректируются вниз, по крайней мере долларовые. Рост доходов на падении выпуска может быть только искусственным (т.е. ложным, а следовательно, временным). Вся т.н. стабильность зиждется на ситуативно дешевом долларе
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zРадио
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:48
шо там УкрБуд проснулся ?
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spekulant
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:49
Успіх написав:
..
Ок, давайте візьмемо мого тата, в якого ще до недавна був кнопковий телефон.
..
прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен) и из всех плюшек были бы тока безлимитные звонки таким же несчастным с эбонитовым дисковым аппаратом. Ну и не сравнивайте папу, у которого из дохода скорее всего одна пенсия, с нищими флэтлордами, которые не знают как потратить сотню-другую тыщ. грн., но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
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sequence
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:49
spekulant написав:
шо там УкрБуд проснулся ?
не, стройки КГС простаивают или имитируют бурную деятельность. Во всяком случае по моему объекту
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sequence
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:55
zРадио написав:
Вся т.н. стабильность зиждется на ситуативно дешевом долларе
який не може бути вічно дешевим. Тому цикл зростання - скоро повинен змінити вектор руху
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Frant
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:58
flyman написав:
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але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G
Флай, ты лучший. Карты таксофона нет?
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hume
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:09
hume написав: flyman написав:
[
але в мене 5 сім карт різних операторів, 4 бабушкафони і два смартфони 4G
Флай, ты лучший. Карты таксофона нет?
По таксофону бесплатно можно было разговаривать, перед тем как их поснимали.
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Bolt
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:16
Успіх написав:
..
- там на автівці - 1-3тис. баксів в рік(не купивши авто)
- і т.д. і т.п. - і от вже за 10р. можна собі сміливо дозволити котлован в СвілоПарку)))
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!
Еще забыли написать - не поехав в отпуск 10 лет сверху еще минимум 10Кбаксов
а можно вопрос - а жить то когда? Или все время "багатеть"?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:33
flyman написав:
..
В чому не зручність, не ясно.
когда живешь асоциальненько сам по себе, то все нормас. Когда у тебя сотни знакомых/коллег/друзей/клиентов заниматься подобным онанизмом анриал. У меня 17 лет один номер, друзья, родители его знают по памяти. У ребенка клон карты с безлимитным интернетом. Звонки на Польшу, Германию, Россию, Италию (по стечению обстоятельств, там много моих бизнес партнеров и друзей) бесплатные. Зачем усложнять себе жизнь, если мне все это обходится в 10 баксов?
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