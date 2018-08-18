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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7724772577267727>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:37

  flyman написав:..
Зекономив, значить заробив.
..

ждал этой фразы )))
даже не спрашиваю, платите ли вы за просмотр роликов Ютуба без рекламы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:37

  sequence написав:
  flyman написав:..
В чому не зручність, не ясно.

когда живешь асоциальненько сам по себе, то все нормас. Когда у тебя сотни знакомых/коллег/друзей/клиентов заниматься подобным онанизмом анриал. У меня 17 лет один номер, друзья, родители его знают по памяти. У ребенка клон карты с безлимитным интернетом. Звонки на Польшу, Германию, Россию, Италию (по стечению обстоятельств, там много моих бизнес партнеров и друзей) бесплатные. Зачем усложнять себе жизнь, если мне все это обходится в 10 баксов?

в мене теж один номер основний, і що?
мова про те що можна мати додатково хвилини та Гігабайти, але "не зручно", зручно відкашлювати щомісяця $10

А якщо буде не по $10 а по $50 за 28 днів, теж буде "зручно".
Але тут всі багаті, і 3грн за КВт переживуть, бо це лише +78грн до платежа, тому нерухомість тільки дорожатиме.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 чер, 2021 10:41, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Такие вещи нельзя на глаз - получается реально космос, но не по ценам, а по расстоянию до истины. С начала короны средняя цена за м2 увеличилась с 24800 до 28400 грн. На 14,5%, что, кстати, едва перекрывает девальвацию (все ценовые показатели, не связанные с внешней торговлей, НБУ считает в гривне).

Как так у него и прочих исследователей покучается, спросите вы - сравнивают сравнимое, т.е. в разрезе сегментов и степени готовности

Та опять та же пластинка.
Возьмите хотя бы эконом, новые проекты, на стадии "планируем поставить забор". КГС, ЖК на Курнатовского. Все гармонично - локация, дом, планировки - все гуано. От штуки баксов. На старте.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен)

199 грн. Это не шутка
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:16

  Faceless написав:
  sequence написав:прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен)

199 грн. Это не шутка

хера-се. Однако, скоро у Маска будет дешевле.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:21

  zРадио написав: С начала короны средняя цена за м2 увеличилась с 24800 до 28400 грн. На 14,5%, что, кстати, едва перекрывает девальвацию (все ценовые показатели, не связанные с внешней торговлей, НБУ считает в гривне).


Неуч, с начала пандемии (март 2020 г., курс USD 26,3 грн.) ДЕВАЛЬВАЦИЯ гривны копеешная, мизер, всего несколько копеек, менее 1% ... :shock:
Просто удивляюсь постоянной наглой брехне этой русской zCвиньи. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/495282/ukrayina-zitknetsya-z-defitsytom-vlasnoyi-elektroenergiyi-vzhe-v-2025-rotsi-nkrekp
ось вам і плюс 78 грн. за е.е.

це при падаючому який рік промвиробництві
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:26

  flyman написав:..
Але тут всі багаті, і 3грн за КВт переживуть, бо це лише +78грн до платежа, тому нерухомість тільки дорожатиме.

что могу сказать. У меня и многих прочих беспечных людей, во всяком случае есть ресурс для экономии. А когда тратишь 30Квт в месяц, то дальше ужиматься то по сути некуда. Если мне влупят мобильный тариф на 50 баксов, то вас совершенно случайно тоже не подешевеет, притом с той же кратностью. И если я могу откатить тариф на попроще, то вам то деваться некуда, а жаба давит. Придется отказаться от ЖСМ.
Вообще не понимаю, чего так жмотиться, якобы имея доход программиста-сеньора, но это уже слишком обширная тема: то ли сеньора нет, то ли дохода нет, то ли прочие расходы серьезные. Ну да вам виднее
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:31

  sequence написав:
  flyman написав:..
Але тут всі багаті, і 3грн за КВт переживуть, бо це лише +78грн до платежа, тому нерухомість тільки дорожатиме.

что могу сказать. У меня и многих прочих беспечных людей, во всяком случае есть ресурс для экономии. А когда тратишь 30Квт в месяц, то дальше ужиматься то по сути некуда. Если мне влупят мобильный тариф на 50 баксов, то вас совершенно случайно тоже не подешевеет, притом с той же кратностью. И если я могу откатить тариф на попроще, то вам то деваться некуда, а жаба давит. Придется отказаться от ЖСМ.
Вообще не понимаю, чего так жмотиться, якобы имея доход программиста-сеньора

сеньора-Помідора))))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:35

к вопросу влияния роста тарифов на тепло к способности копить на квартиру
Тепло может дорожать бесконечно
Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, викрили службових осіб одного із товариств м. Києва та Комунального підприємства КМДА «Київтеплоенерго» у заволодінні бюджетними коштами.

Податкова міліція ДФС встановила, що одне із підприємств столиці ставало постійним переможцем тендерних торгів у Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київтеплоенерго» щодо виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт на загальну суму понад 260 млн грн.

Згаданий СГД всі роботи виконував власними силами, не в повному обсязі та із використанням завищення вартості робіт та матеріалів. При виконанні тендерів здійснювалося оформлення виконання субпідрядних робіт та оформлення постачання товарів від підприємств як реального сектору економіки так і підприємств з ознаками ризиковості без фактичного їх виконання або постачання матеріалів.

Загальна сума придбаних субпідрядних робіт у підприємств з ознаками «ризиковості» та «фіктивності», які товариство відобразило в документації, становить близько 20 млн грн.

Крім цього, у схемах наявні факти придбання паливно-мастильних матеріалів, оренда техніки на загальну суму понад 16 млн грн., при цьому орендована техніка відсутня, реалізація придбаного пального також відсутня.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що службові особи вищезгаданого товариства та Комунального підприємства «Київтеплоенерго» завищували вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції та ремонту теплових мереж по об’єктах і житлових будинках та в подальшому перераховували кошти за безтоварні операції, заволоділи бюджетними коштами, що призвело до вчинення тяжкого злочину, що кваліфікується ч.3 ст. 191 КК України та до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму понад 10 млн грн.

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/394107.html

и еще
Правоохранители установили, что должностные лица КП "Киевпасстранс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия, в течение 2020 присваивали бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 миллионов гривен, значительная часть которых было присвоено. Сейчас назначена экспертиза, в ходе которой будет установлен размер причиненного ущерба.

А в ответочку
https://biz.censor.net/news/3272774/vla ... kilometrov
Власти Киева потратят 270 миллионов на ремонт улицы длиной меньше трех километров.
Работы должны быть выполнены за 13 месяцев. Договором предусмотрена оплата выполненных работ в срок через 30 дней после сдачи, хотя "Киеватодор" сохраняет возможность предоставления аванса по своему усмотрению. Источник: https://biz.censor.net/n3272774
Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 23 чер, 2021 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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