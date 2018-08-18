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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:35
Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами
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Faceless
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:39
Faceless написав: sequence написав:
прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен)
199 грн. Это не шутка
Гудок - зеленая элита нации.
Его услуги не могут стоить дешево, даже если надо всего лишь перевести бабушку через дорогу.
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antey1969
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:40
Faceless написав:
Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами
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antey1969
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:43
Faceless написав:
Огромная просьба, остановитесь.
Полномочия есть,остановите.
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Serg-ik
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:45
sequence написав:
якобы имея доход программиста-сеньора,
Час-від-часу, поїхати на виклик по дрібному ремонту компа(по факту - халтурка) - це далеко ще не серйозний програмер)))
Перевстановити Віндовс і почистити/протерти комп.плати від пилюки - можуть не тільки лиш всі!©
А ще ж треба і аліменти платити!
Коротше, краще, нехай вертається в сім'ю, в Тернопільське село, на жінчин борщ!
Лібо не дасть збрехати, що в селі - краще! Як мінімум - буде ситий, якщо буде впахувати від зорі до зорі на полі і заведе курей/гусей/корову/кабанчика)))
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:51
Serg-ik написав:
к вопросу влияния роста тарифов на тепло к способности копить на квартиру
Тепло может дорожать бесконечно
Ви вже змирились, чи ще жевріє надія на обвал цін від зРадіо?
А якщо ні - є план Б?
Може, таки вартує придивитись до іпотеки і трошки простішого житла?
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