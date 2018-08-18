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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7724772577267727

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:39

  Faceless написав:
  sequence написав:прикол в том, что если бы у папы оставалась подписка на Укртелеком, то он бы кашлял из месяца в месяц по 90 грн. (уже не уверен)

199 грн. Это не шутка

Гудок - зеленая элита нации.
Его услуги не могут стоить дешево, даже если надо всего лишь перевести бабушку через дорогу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:40

  Faceless написав:Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами

antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:43

  Faceless написав:Огромная просьба, остановитесь.

Полномочия есть,остановите.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:45

Село - наше фффсьо!))))

  sequence написав:якобы имея доход программиста-сеньора,

Час-від-часу, поїхати на виклик по дрібному ремонту компа(по факту - халтурка) - це далеко ще не серйозний програмер)))
Перевстановити Віндовс і почистити/протерти комп.плати від пилюки - можуть не тільки лиш всі!© :D
А ще ж треба і аліменти платити!

Коротше, краще, нехай вертається в сім'ю, в Тернопільське село, на жінчин борщ! :)
Лібо не дасть збрехати, що в селі - краще! Як мінімум - буде ситий, якщо буде впахувати від зорі до зорі на полі і заведе курей/гусей/корову/кабанчика)))
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:к вопросу влияния роста тарифов на тепло к способности копить на квартиру
Тепло может дорожать бесконечно

Ви вже змирились, чи ще жевріє надія на обвал цін від зРадіо?
А якщо ні - є план Б?

Може, таки вартує придивитись до іпотеки і трошки простішого житла?
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