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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:39
Гудок - зеленая элита нации.
Его услуги не могут стоить дешево, даже если надо всего лишь перевести бабушку через дорогу.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:40
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:43
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:45
Село - наше фффсьо!))))
Час-від-часу, поїхати на виклик по дрібному ремонту компа(по факту - халтурка) - це далеко ще не серйозний програмер)))
Перевстановити Віндовс і почистити/протерти комп.плати від пилюки - можуть не тільки лиш всі!©
А ще ж треба і аліменти платити!
Коротше, краще, нехай вертається в сім'ю, в Тернопільське село, на жінчин борщ!
Лібо не дасть збрехати, що в селі - краще! Як мінімум - буде ситий, якщо буде впахувати від зорі до зорі на полі і заведе курей/гусей/корову/кабанчика)))
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я дико вибачаюсь, але на яку гілку це писати?
То я залишу це тут, а там - то перенесете, чи зітрете))
Бо щойно Київстар прислав смс(мабуть там читають цей форум)
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Хто має цей тариф - що скажете?
Які там підводні каміння?
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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