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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:33

  vitaliian написав:меня интересует LTV
можно посчитать npv украинской и европейских минимальных пенсий, может многим сейчас стоит бросать все и ехать в Европу зарабатывать гражданство?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:33

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Може, таки вартує придивитись до іпотеки і трошки простішого житла?

Например?

Приклад Фейслеса))
Через рік-3-5 він нам розкаже, чи вигідно було брати іпотеку, чи ні :wink:

А варіанти попростіше, Ви самі вже мали собі познаходити.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:33

  Успіх написав:Natt, я тут спеціально для Вас тримаю))
Натт, більше не давайте посилання на кідстаф :) - а то я там чуть не зареєструвався і не наваляв всім вумним "молодим вовчицям"))

Ну попробуйте. Там Вас в два счета порвут на немецкий крест и американский флаг. Это не добрый и милый форум финанс.юа, это женский форум.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:А что делать в пенсионном возрасте? Купить хату в глухом селе с удобствами на улице, где в случае проблем со здоровьем скорая доедет когда уже можно хладный труп выносить?

Начнем с того, что государство старается, как может продлевает людям активную часть жизни, постоянно отодвигая пенсионный возраст, доведя его до 65 лет.
Удобства во дворе-это средство от гиподинамии. Если уж совсем всё критично-есть биотуалет ( продвинутый горшок).
Ну и насчёт смерти. Иногда для человека и его родственников лучше сразу проститься с жизнью, чем влачить жалкое существование годами, выжимая всё со своих родствеников: силы, время, деньги, здоровье...Не зря же эволюционным путём некоторые страны пришли к согласию, что эвтаназия нужна...
Так что хата в селе вместо квартиры в городе для многих будет плюсом.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ще один плюс - платіж по іпотеці фактично фіксований у гривні, а сам борг знецінюється з часом, і від девальвації, і від інфляції

Ну от не доходять очевидні речі до тутешніх форумчан!

Сміються з Кіосаки, який теж давно втовкмачує, щоб використовували чужі гроші!
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:38

  Natt написав:А что делать в пенсионном возрасте? Купить хату в глухом селе с удобствами на улице, где в случае проблем со здоровьем скорая доедет когда уже можно хладный труп выносить?
Во-первых, если скорая приедет - не гарантия, что они оставят вам шанс выжить, во-вторых, большой город и его экосистема создают спрос на скорые
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:А їздити з Києва в Єпеня власним автомобілем -(бензин, амортизація)- мінімум 250 дол/міс????
За 10 років набігає 30 000 доларів!!
Карл, це ж можна купляти ще один ірпенятник!!!
Вы в 120й раз всё перепутали, я не сторонник жить на мусорке, ездить на метро и велосипеде чтобы сэкономить 5 куе к пенсии. За что то я готов даже переплатить - свежий воздух, артезианская вода в кране, комфортный автомобиль, адекватные соседи. Если на этом сэкономить потом выйдет дороже. . Или думаете выхлопные газы в Киеве добавляют вашим легким здоровья? 30 раз посчитано Карл.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 чер, 2021 12:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Приклад Фейслеса))
Через рік-3-5 він нам розкаже, чи вигідно було брати іпотеку, чи ні :wink:

Он уже может рассказывать, так как многие годы является непоколебимым поклонником кредитов с аннуитетным способом погашения...Основной аргумент-деньги всё равно обесценятся
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  sequence написав:но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
как вы считаете свои затраты ? мне пофиг сколько я отдельно взято потратил на что либо, меня интересует LTV. Сколько мне будет стоить та или иная услуга в периоде до конца моей жизни. И тут смехотворные 10уе/мес за 20-30 лет превращаются в 2400-3600уе которые можно будет инвестировать в свое здоровье, комфорт и безопасность, а можно про$рать и в какой то момент на что то важное не хватит. 10уе на моб связи, 10уе на транспорте, 10уе на коммунальных, 30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет.


Посчитайте LTV для еды, вообще сумма заоблачная. Это ж если перейти на объедки, сколько сэкономите.
А сколько стоит в оценке комфорта крохоборство в течении 20-30 лет с жонглированием сим картами, зато сэкономили целые 0.2-0.3 % от дохода, чтобы потом опять "инвестировать в комфорт".
А можно никогда не ходить в рестораны, на концерты, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу, одежду носить до дыр и из секонда. Зато потом, через 20-30 лет, инвестировать в комфорт и безопасность в гробу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:42

  Natt написав:
  flyman написав:Нема прикладу. Тому що як не крути виходить дешевше орендувати, чим брати іпотеку.

Іпотека, що "для себе", що в оренду", наразі позбавлена економічного змісту для позичальника, так як приходиться переплачувати ризики не тільки "за себе", а ще "за того хлопця (і не одного)".

А что делать в пенсионном возрасте? Купить хату в глухом селе с удобствами на улице, где в случае проблем со здоровьем скорая доедет когда уже можно хладный труп выносить?

Питання взагалі, чи конкретно?
Правильна відповідь для обох випадків: краще бути здоровим і багатим.
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