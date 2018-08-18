vitaliian написав:

sequence написав: но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год. но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.

как вы считаете свои затраты ? мне пофиг сколько я отдельно взято потратил на что либо, меня интересует LTV. Сколько мне будет стоить та или иная услуга в периоде до конца моей жизни. И тут смехотворные 10уе/мес за 20-30 лет превращаются в 2400-3600уе которые можно будет инвестировать в свое здоровье, комфорт и безопасность, а можно про$рать и в какой то момент на что то важное не хватит. 10уе на моб связи, 10уе на транспорте, 10уе на коммунальных, 30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет.