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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:43
Faceless написав:
Посчитайте LTV для еды, вообще сумма заоблачная. Это ж если перейти на объедки, сколько сэкономите.
я же написал что на здоровье и безопасности экономить нельзя. Неужели надо объяснять что позитивные эмоции важная часть ЗОЖ? А откуда их получать зависит от индивидуальных вкусов и предпочтений, кто-то путешествует, другой смотрит сериалы, третий занимается спортом. Не нужно всех подгонять под единственно правильный стандарт.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 23 чер, 2021 12:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:44
Serg-ik написав: Успіх написав:
Приклад Фейслеса))
Через рік-3-5 він нам розкаже, чи вигідно було брати іпотеку, чи ні
Он уже может рассказывать, так как многие годы является непоколебимым поклонником кредитов с аннуитетным способом погашения...Основной аргумент-деньги всё равно обесценятся
От тому він і взяв іпотеку, і нам на власному прикладі покаже чи вигідно, чи ні! Нехай пройде хоч рік, а краще 3!
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:45
vitaliian написав:
.. мне пофиг сколько я отдельно взято потратил на что либо, меня интересует LTV. Сколько мне будет стоить та или иная услуга в периоде до конца моей жизни. ..
что могу сказать - на здоровье. У меня жена как-то посчитала, что посудомойка не окупится никогда, даже с учетом маникюров, повышенного расхода воды при ручной мойке и проч.. Стиралки тоже, в общем-то не нужны: во-первых, шмотки можно всегда носить раза в два-десять дольше; во-вторых место занимают; в третьих, электричество тратят. Об утюгах вообще молчу. Личная машина вообще глупость несусветная - стоит дороже ежедневного такси, а ухода нужно как ребенку.
Пытаться применить бизнес практики с урезанием опексов и капексов на личную жизнь всегда приводят к ухудшению качества таковой. При таком подходе рано или поздно все превратятся во Флаев и лет через десять будут меряться числом сэкономленных киловатов в месяц.
Одно дело, когда есть очевидная среднесрочная цель, например, приобрести и обустроить свое жилье. Другое дело, когда такой стиль жизни становится перманентным
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:47
Serg-ik написав: Natt написав:
А что делать в пенсионном возрасте? Купить хату в глухом селе с удобствами на улице, где в случае проблем со здоровьем скорая доедет когда уже можно хладный труп выносить?
Начнем с того, что государство старается, как может продлевает людям активную часть жизни, постоянно отодвигая пенсионный возраст, доведя его до 65 лет.
Удобства во дворе-это средство от гиподинамии. Если уж совсем всё критично-есть биотуалет ( продвинутый горшок).
Ну и насчёт смерти. Иногда для человека и его родственников лучше сразу проститься с жизнью, чем влачить жалкое существование годами, выжимая всё со своих родствеников: силы, время, деньги, здоровье...Не зря же эволюционным путём некоторые страны пришли к согласию, что эвтаназия нужна...
Так что хата в селе вместо квартиры в городе для многих будет плюсом.
до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:48
vitaliian написав: sequence написав:
но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
как вы считаете свои затраты ? мне пофиг сколько я отдельно взято потратил на что либо, меня интересует LTV. Сколько мне будет стоить та или иная услуга в периоде до конца моей жизни. И тут смехотворные 10уе/мес за 20-30 лет превращаются в 2400-3600уе которые можно будет инвестировать в свое здоровье, комфорт и безопасность, а можно про$рать и в какой то момент на что то важное не хватит. 10уе на моб связи, 10уе на транспорте, 10уе на коммунальных, 30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет
.
Йой, а тутай оптімісти зібрались
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:50
Faceless написав:
А можно никогда не ходить в рестораны, на концерты, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу, одежду носить до дыр и из секонда. Зато потом, через 20-30 лет, инвестировать в комфорт и безопасность в гробу
Все можна))
Головне - вчасно зупинитись
Що краще - 10-15р. так "помучитись" і тоді 20-30р. жити в своє задоволення, чи весь час жити "на половину" свого задоволення?
Кожному своє!©
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:55
Faceless написав:
А можно никогда не ходить в рестораны, на концерты, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу,
жизнь 85% украинцев
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:58
sequence написав:
Одно дело, когда есть очевидная среднесрочная цель, например, приобрести и обустроить свое жилье. Другое дело, когда такой стиль жизни становится перманентным
Ну от я ставлю середньотермінові цілі і клацаю їх, як білка горішки 🐿️
і паралельно/плавно виходжу з ЖОРСТКОГО економу на всьому, до плавного/помірного, а далі, буду і той помірний економ зводити на нівець!
Отак я
Думаю!
Дію!
І вже багатію!
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:59
Grand Touring написав:
[] Расскажите это Владу442 с десятком квартир, который тратит 1500 грн в месяц на двоих на еду или другому флетлорду, который писал, что месяц жил на закатках, которые оставил под кроватью съехавшей арендатор
Расскажите где Влад писал про 1500 грн. Помню фотки с Мальдив, но про 1500 грн. То же самое про закатки. Помню мне один топ их оставил, но где я писал про то, что жил на них хз??
Они были отданы моим же строителям, которые тёрлись в моем ремонте.
Мне кажется вы экстраполируете свою жизнь на других
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:00
change_pm написав:
Я за це таплю вже років 5ть
Я думаю, с одной стороны здесь и сейчас - жизнь "не бей лежачего" и минималка украинской пенсии впереди
Или бросать все и в Европу и потом приехать сюда с европейской пенсией
Не так все просто.
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