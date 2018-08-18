Додано: Сер 23 чер, 2021 12:45

vitaliian написав: .. мне пофиг сколько я отдельно взято потратил на что либо, меня интересует LTV. Сколько мне будет стоить та или иная услуга в периоде до конца моей жизни. .. .. мне пофиг сколько я отдельно взято потратил на что либо, меня интересует LTV. Сколько мне будет стоить та или иная услуга в периоде до конца моей жизни. ..

что могу сказать - на здоровье. У меня жена как-то посчитала, что посудомойка не окупится никогда, даже с учетом маникюров, повышенного расхода воды при ручной мойке и проч.. Стиралки тоже, в общем-то не нужны: во-первых, шмотки можно всегда носить раза в два-десять дольше; во-вторых место занимают; в третьих, электричество тратят. Об утюгах вообще молчу. Личная машина вообще глупость несусветная - стоит дороже ежедневного такси, а ухода нужно как ребенку.Пытаться применить бизнес практики с урезанием опексов и капексов на личную жизнь всегда приводят к ухудшению качества таковой. При таком подходе рано или поздно все превратятся во Флаев и лет через десять будут меряться числом сэкономленных киловатов в месяц.Одно дело, когда есть очевидная среднесрочная цель, например, приобрести и обустроить свое жилье. Другое дело, когда такой стиль жизни становится перманентным