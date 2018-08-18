|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:01
change_pm написав: vitaliian написав: sequence написав:
но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
как вы считаете свои затраты ? мне пофиг сколько я отдельно взято потратил на что либо, меня интересует LTV. Сколько мне будет стоить та или иная услуга в периоде до конца моей жизни. И тут смехотворные 10уе/мес за 20-30 лет превращаются в 2400-3600уе которые можно будет инвестировать в свое здоровье, комфорт и безопасность, а можно про$рать и в какой то момент на что то важное не хватит. 10уе на моб связи, 10уе на транспорте, 10уе на коммунальных, 30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет
.
Йой, а тутай оптімісти зібрались
я збираюсь до сотки бодрєньким.
недавно скидував відос з бабкою в 70 яка виглядає на 35
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25136
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1256 раз.
- Подякували: 1933 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:01
flyman написав:
до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"
Питання в кантексті РН - ти собі у цоколі і у кавалірці що поставив - не правильне чи природнє?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4045
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:02
sequence написав:
Пытаться применить бизнес практики с урезанием опексов и капексов на личную жизнь всегда приводят к ухудшению качества таковой. При таком подходе рано или поздно все превратятся во Флаев и лет через десять будут меряться числом сэкономленных киловатов в месяц.
и молиться можно так что лоб разобьёшь, можно тратить по дурацки, а можно экономить по дурацки. В моем случае если расход не приближает меня к здоровью, безопасности либо к моим моральным ценностям - он бесполезен. Это не значит что я обязательно сэкономлю, особенно если он разовый - заплатил и забыл. А если он ежемесячный и вдобавок растущий у человека который глубоко понимает себя должны возникнуть вопросы (а зачем?). Менять машину исходя из веяний моды не стану, пусть какой то дурак меня меньше уважает - переживу.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7568
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2021 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:03
Faceless написав:
Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами
Это, и правда, выглядит убого. Но с другой стороны, это реальность. А вы сомневаетесь, что у сэкондов есть постянная клиентура...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10271
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2231 раз.
- Подякували: 4838 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:04
change_pm написав: flyman написав:
до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"
Питання в кантексті РН - ти собі у цоколі і у кавалірці що поставив - не правильне чи природнє?
по європейськи, а не по турецьки... пізно відео зобачив ... але в селі лишив як було, щоб розкріпощати скрепи
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25136
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1256 раз.
- Подякували: 1933 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:04
hume написав: Grand Touring написав:
Расскажите где Влад писал про 1500 грн. Помню фотки с Мальдив, но про 1500 грн. То же самое про закатки. Помню мне один топ их оставил, но где я писал про то, что жил на них хз??
Они были отданы моим же строителям, которые тёрлись в моем ремонте.
Мне кажется вы экстраполируете свою жизнь на других
Влад писал, но его начали обсуждать, врядли он захочет повторить, мое отношение к этому - его личное дело
Про строителей вы тогда не говорили, помню, что обрадовались закаткам
У меня очень ленивая жизнь, даже не знаю на кого тут можно ее экстраполировать
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 762
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:05
Grand Touring написав: change_pm написав:
Я за це таплю вже років 5ть
Я думаю, с одной стороны здесь и сейчас - жизнь "не бей лежачего" и минималка украинской пенсии впереди
Или бросать все и в Европу и потом приехать сюда с европейской пенсией
Не так все просто.
Ага, таке буде, якщо звідкось демографія покрашиться і хтось наповнювати буджет буде...
А поки просвєтів я особичто не бачу*
* Франт мій свідок
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4045
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:06
vitaliian написав:30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет
.
Так это вписать нужно в удовольствия. У всех оно разное, и естественно его можно урезать. Походы на атракционы в лавину, бутылку виски/коньяка, поездки на теплые моря, прыжок с парашютом/ выезд лишний раз на шашлыки и ТД и тп. Если это все умножить на предположительное количество прожитых лет, то получится значительная суммаю Можно продолжать бесконечно, итог один - Флай.кстати, можно продолжать донашивать одежду дедов. Нашел как то в родовом поместье кожаные сандали годов 60х.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7944
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 855 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:07
Serg-ik написав: Natt написав:
А что делать в пенсионном возрасте? Купить хату в глухом селе с удобствами на улице, где в случае проблем со здоровьем скорая доедет когда уже можно хладный труп выносить?
Ну и насчёт смерти. Иногда для человека и его родственников лучше сразу проститься с жизнью, чем влачить жалкое существование годами, выжимая всё со своих родствеников
: силы, время, деньги, здоровье...Не зря же эволюционным путём некоторые страны пришли к согласию, что эвтаназия нужна
...
Так что хата в селе вместо квартиры в городе для многих будет плюсом.
По такой логике в Украине многим можно сразу после выхода на пенсию эвтанироваться.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1826
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:08
Serg-ik написав: Faceless написав:
А можно никогда не ходить в рестораны, на концерты
, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу,
жизнь 85% украинцев
І я перестав ходити - требують місце вакцинування показувати!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4045
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20791
|3607997
|
Сер 23 чер, 2021 11:01
Успіх
|
|508
|225061
|
|
|16
|23218
|
|