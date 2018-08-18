RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77287729773077317732>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:01

  change_pm написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:но уверены, что сэкономив 5 баксов в месяц с определенными неудобствами, они заработают целых 60 баксов в год.
как вы считаете свои затраты ? мне пофиг сколько я отдельно взято потратил на что либо, меня интересует LTV. Сколько мне будет стоить та или иная услуга в периоде до конца моей жизни. И тут смехотворные 10уе/мес за 20-30 лет превращаются в 2400-3600уе которые можно будет инвестировать в свое здоровье, комфорт и безопасность, а можно про$рать и в какой то момент на что то важное не хватит. 10уе на моб связи, 10уе на транспорте, 10уе на коммунальных, 30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет.

Йой, а тутай оптімісти зібрались :!: :mrgreen:

я збираюсь до сотки бодрєньким.
недавно скидував відос з бабкою в 70 яка виглядає на 35
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:01

  flyman написав:до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"

Питання в кантексті РН - ти собі у цоколі і у кавалірці що поставив - не правильне чи природнє?
change_pm
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 03.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:02

  sequence написав: Пытаться применить бизнес практики с урезанием опексов и капексов на личную жизнь всегда приводят к ухудшению качества таковой. При таком подходе рано или поздно все превратятся во Флаев и лет через десять будут меряться числом сэкономленных киловатов в месяц.

и молиться можно так что лоб разобьёшь, можно тратить по дурацки, а можно экономить по дурацки. В моем случае если расход не приближает меня к здоровью, безопасности либо к моим моральным ценностям - он бесполезен. Это не значит что я обязательно сэкономлю, особенно если он разовый - заплатил и забыл. А если он ежемесячный и вдобавок растущий у человека который глубоко понимает себя должны возникнуть вопросы (а зачем?). Менять машину исходя из веяний моды не стану, пусть какой то дурак меня меньше уважает - переживу.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7569
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:03

  Faceless написав:Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами


Это, и правда, выглядит убого. Но с другой стороны, это реальность. А вы сомневаетесь, что у сэкондов есть постянная клиентура...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10271
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2231 раз.
Подякували: 4838 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:04

  change_pm написав:
  flyman написав:до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"

Питання в кантексті РН - ти собі у цоколі і у кавалірці що поставив - не правильне чи природнє?

по європейськи, а не по турецьки... пізно відео зобачив ... але в селі лишив як було, щоб розкріпощати скрепи
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:04

  hume написав:
  Grand Touring написав:Расскажите где Влад писал про 1500 грн. Помню фотки с Мальдив, но про 1500 грн. То же самое про закатки. Помню мне один топ их оставил, но где я писал про то, что жил на них хз??
Они были отданы моим же строителям, которые тёрлись в моем ремонте.

Мне кажется вы экстраполируете свою жизнь на других
Влад писал, но его начали обсуждать, врядли он захочет повторить, мое отношение к этому - его личное дело

Про строителей вы тогда не говорили, помню, что обрадовались закаткам

У меня очень ленивая жизнь, даже не знаю на кого тут можно ее экстраполировать
Grand Touring
 
Повідомлень: 762
З нами з: 23.03.20
Подякував: 264 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:05

  Grand Touring написав:
  change_pm написав:Я за це таплю вже років 5ть :!:

Я думаю, с одной стороны здесь и сейчас - жизнь "не бей лежачего" и минималка украинской пенсии впереди
Или бросать все и в Европу и потом приехать сюда с европейской пенсией
Не так все просто.

Ага, таке буде, якщо звідкось демографія покрашиться і хтось наповнювати буджет буде...

А поки просвєтів я особичто не бачу*

* Франт мій свідок :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 03.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:06

  vitaliian написав:30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет.

Так это вписать нужно в удовольствия. У всех оно разное, и естественно его можно урезать. Походы на атракционы в лавину, бутылку виски/коньяка, поездки на теплые моря, прыжок с парашютом/ выезд лишний раз на шашлыки и ТД и тп. Если это все умножить на предположительное количество прожитых лет, то получится значительная суммаю Можно продолжать бесконечно, итог один - Флай.кстати, можно продолжать донашивать одежду дедов. Нашел как то в родовом поместье кожаные сандали годов 60х.
hume
 
Повідомлень: 7944
З нами з: 27.12.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:07

  Serg-ik написав:
  Natt написав:А что делать в пенсионном возрасте? Купить хату в глухом селе с удобствами на улице, где в случае проблем со здоровьем скорая доедет когда уже можно хладный труп выносить?

Ну и насчёт смерти. Иногда для человека и его родственников лучше сразу проститься с жизнью, чем влачить жалкое существование годами, выжимая всё со своих родствеников: силы, время, деньги, здоровье...Не зря же эволюционным путём некоторые страны пришли к согласию, что эвтаназия нужна...
Так что хата в селе вместо квартиры в городе для многих будет плюсом.

По такой логике в Украине многим можно сразу после выхода на пенсию эвтанироваться.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 09.08.15
Подякував: 514 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:08

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:А можно никогда не ходить в рестораны, на концерты, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу,
жизнь 85% украинцев

І я перестав ходити - требують місце вакцинування показувати!
change_pm
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 03.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 77287729773077317732>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliian, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2078, 2079, 2080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20791 3607997
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 11:01
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 225061
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23218
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.