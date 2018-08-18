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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7729773077317732>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:11

  hume написав:
  vitaliian написав:30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет.

Так это вписать нужно в удовольствия. У всех оно разное, и естественно его можно урезать. Походы на атракционы в лавину, бутылку виски/коньяка, поездки на теплые моря, прыжок с парашютом/ выезд лишний раз на шашлыки и ТД и тп. Если это все умножить на предположительное количество прожитых лет, то получится значительная суммаю Можно продолжать бесконечно, итог один - Флай.кстати, можно продолжать донашивать одежду дедов. Нашел как то в родовом поместье кожаные сандали годов 60х.

в селі на обійсці так і роблю, все одно нікт не зобачит,
а везти з міста в село теж тільки щоб доношувати.

На рахунок цигарок, це шкідлива привичка. Навіть не знаю, для чого цим понтуватися.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:11

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:А можно никогда не ходить в рестораны, на концерты, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу,
жизнь 85% украинцев

І я перестав ходити - требують місце вакцинування показувати!

Кажіть що кололи в дупу.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:12

  flyman написав:[
На рахунок цигарок, це шкідлива привичка. Навіть не знаю, для чого цим понтуватися.

Этим не понтуются, для определенных людей это удовольствие, и они регулярно шлют нах хейтеров. Это жизнь и здоровье каждого и говорить как жить другому, как минимум, глупо.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:По такой логике в Украине многим можно сразу после выхода на пенсию эвтанироваться.
потому пенсионный возраст и продлили)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:12

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:А можно никогда не ходить в рестораны, на концерты, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу,
жизнь 85% украинцев

"Ніколи", або раз на 3-5-7р. :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 23 чер, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:14

  hume написав:
  flyman написав:[
На рахунок цигарок, це шкідлива привичка. Навіть не знаю, для чого цим понтуватися.

Этим не понтуются, для определенных людей это удовольствие, и они регулярно шлют нах хейтеров. Это жизнь и здоровье каждого и говорить как жить другому, как минимум, глупо.

Так хай травлять собі життя, а не іншим.
Якби не вели себе паскудно, то не було би хейтерів.

Я особисто за те що закурив в громадському місці - штраф 100 євро.
А так заходить в ГТ і на сходах викидає цигарку.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 чер, 2021 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"

Для толчка щоб сидіти у позі орла ставте чашу Генуя, її ще турецькою звуть. Тема Анталії спливла в дуже неочікуваному ракурсі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Що краще - 10-15р. так "помучитись" і тоді 20-30р. жити в своє задоволення, чи весь час жити "на половину" свого задоволення?

Якщо ви думаєте, що після 10-15 рр "помучитись" - то все, і можна жити в задоволення - ви сильно помиляєтесь. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17

  Faceless написав:
  flyman написав:до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"

Для толчка щоб сидіти у позі орла ставте чашу Генуя, її ще турецькою звуть. Тема Анталії спливла в дуже неочікуваному ракурсі

з врахуванням демографію, так і прийдеться робити в майбутньому для оренди новим українцям із смуглою шкірою
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 чер, 2021 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17

Миграционный отток из Киева в 2021-м продолжается. 2-й год к ряду... Область при этом в притоке - принимает и бывших киевлян, и провинциалов

Зображення

PS: с учетом естественного оттока за 4 месяца Киев потерял 8224 жителя (1703 + 6521)
zРадио
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