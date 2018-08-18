Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:11
hume написав: vitaliian написав: 30уе на сигареты - умножайте на 20-30 лет
.
Так это вписать нужно в удовольствия. У всех оно разное, и естественно его можно урезать. Походы на атракционы в лавину, бутылку виски/коньяка, поездки на теплые моря, прыжок с парашютом/ выезд лишний раз на шашлыки и ТД и тп. Если это все умножить на предположительное количество прожитых лет, то получится значительная суммаю Можно продолжать бесконечно, итог один - Флай.кстати, можно продолжать донашивать одежду дедов. Нашел как то в родовом поместье кожаные сандали годов 60х.
в селі на обійсці так і роблю, все одно нікт не зобачит,
а везти з міста в село теж тільки щоб доношувати.
На рахунок цигарок, це шкідлива привичка. Навіть не знаю, для чого цим понтуватися.
flyman
Повідомлень: 25137
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1933 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:11
change_pm написав: Serg-ik написав: Faceless написав:
А можно никогда
не ходить в рестораны, на концерты
, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу,
жизнь 85% украинцев
І я перестав ходити - требують місце вакцинування показувати!
Кажіть що кололи в дупу.
hume
Повідомлень: 7944
З нами з: 27.12.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 1525 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:12
flyman написав:
[
На рахунок цигарок, це шкідлива привичка. Навіть не знаю, для чого цим понтуватися.
Этим не понтуются, для определенных людей это удовольствие, и они регулярно шлют нах хейтеров. Это жизнь и здоровье каждого и говорить как жить другому, как минимум, глупо.
hume
Повідомлень: 7944
З нами з: 27.12.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 1525 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:12
Natt написав:
По такой логике в Украине многим можно сразу после выхода на пенсию эвтанироваться.
потому пенсионный возраст и продлили)))
Serg-ik
1
Повідомлень: 12241
З нами з: 10.06.11
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1340 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:12
Serg-ik написав: Faceless написав:
А можно
никогда
не ходить в рестораны, на концерты, не путешествовать, не ездить на отдых заграницу,
жизнь 85% украинцев
"Ніколи", або раз на 3-5-7р.
Востаннє редагувалось
Успіх
в Сер 23 чер, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Повідомлень: 816
З нами з: 18.03.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:14
hume написав: flyman написав:
[
На рахунок цигарок, це шкідлива привичка. Навіть не знаю, для чого цим понтуватися.
Этим не понтуются, для определенных людей это удовольствие, и они регулярно шлют нах хейтеров. Это жизнь и здоровье каждого и говорить как жить другому, как минимум, глупо.
Так хай травлять собі життя, а не іншим.
Якби не вели себе паскудно, то не було би хейтерів.
Я особисто за те що закурив в громадському місці - штраф 100 євро.
А так заходить в ГТ і на сходах викидає цигарку.
Востаннє редагувалось
flyman
в Сер 23 чер, 2021 13:15, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 25137
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1933 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:15
flyman написав:
до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"
Для толчка щоб сидіти у позі орла ставте чашу Генуя, її ще турецькою звуть. Тема Анталії спливла в дуже неочікуваному ракурсі
Faceless
Модератор
Повідомлень: 29338
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 7126 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17
Успіх написав:
Що краще - 10-15р. так "помучитись" і тоді 20-30р. жити в своє задоволення, чи весь час жити "на половину" свого задоволення?
Якщо ви думаєте, що після 10-15 рр "помучитись" - то все, і можна жити в задоволення - ви сильно помиляєтесь.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 29338
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 7126 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17
Faceless написав: flyman написав:
до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"
Для толчка щоб сидіти у позі орла ставте чашу Генуя, її ще турецькою звуть. Тема Анталії спливла в дуже неочікуваному ракурсі
з врахуванням демографію, так і прийдеться робити в майбутньому для оренди новим українцям із смуглою шкірою
Востаннє редагувалось
flyman
в Сер 23 чер, 2021 13:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 25137
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1933 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:17
Миграционный отток из Киева в 2021-м продолжается. 2-й год к ряду... Область при этом в притоке - принимает и бывших киевлян, и провинциалов
PS: с учетом естественного оттока за 4 месяца Киев потерял 8224 жителя (1703 + 6521)
zРадио
Повідомлень: 10271
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2231 раз.
Подякували: 4838 раз.
Профіль
16
7
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
20791
3607997
Сер 23 чер, 2021 11:01 Успіх
508
225061
16
23218