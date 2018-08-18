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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7730773177327733>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:21

  Faceless написав:
  Успіх написав:Що краще - 10-15р. так "помучитись" і тоді 20-30р. жити в своє задоволення, чи весь час жити "на половину" свого задоволення?

Якщо ви думаєте, що після 10-15 рр "помучитись" - то все, і можна жити в задоволення - ви сильно помиляєтесь. :mrgreen:

там інша тема:
як тут писали "живеш в ус не дуєш" як YOLO, а потім пропав дохід, і вертаєшся з неба на землю до пересічених,
а можна жити як пересчічений, тільки трошки ліпше і поступово піднімати рівень життя, а потім вжух... і до ченж_пм в стару Європу, або на Філіпіни.

В другому випадку є робота, потихеньку працюєщ, опу не рвеш.
Нема, відпочиваєш, живучи на пасивний дохід/збереження, поки щось не підвернеться для поповнення "запасів жирка". Щансів прожити довше і якісніше більше, чим у YOLO
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Якщо ви думаєте, що після 10-15 рр "помучитись" - то все, і можна жити в задоволення - ви сильно помиляєтесь.

Та я щось це й підозрюю)))
Тому потім - тупо на все плюється/кидається і, взявши свої улюблені спінінги і вудочки - їдеться на рибалку з ночівлею, чи взагалі, на тиждень!)))
А там, відкривши улюблене пивко і дивлячись на захід сонця, з веселою посмішкою на обличчі кажете - життя вдалось! :D
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:27

Никто не хочет идти в таксисты, врозеточники, штукатуры...
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.

Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.

"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.

По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Область при этом в притоке - принимает и бывших киевлян, и провинциалов
по ирпеню тоже вижу небольшой отток по наличию свободных паркомест после 23:00 там где 2 года назад их не было, субъективно но тем не менее. Ирпень не вся область. Имхо приток идёт по коттеджным городкам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 чер, 2021 13:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами


Это, и правда, выглядит убого. Но с другой стороны, это реальность. А вы сомневаетесь, что у сэкондов есть постянная клиентура...
Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:28

  Natt написав:А что делать в пенсионном возрасте? Купить хату в глухом селе с удобствами на улице, где в случае проблем со здоровьем скорая доедет когда уже можно хладный труп выносить?


Коттедж, со всеми удобствами внутри. Не очень далеко от крупного города. Платная скорая приедет в пригород очень быстро. А для ее оплаты лучше иметь страховку. И каждый год наведываться в свою киевскую квартиру и обязательно проходить ежегодный медосмотр. Профилактика и чистка зубов - раз в полгода. Летом и зимой - активный отдых и оздоровление. Здоровые местные продукты, парное молоко, вишня, яблоки, мёд, 100 г своей за ужином. Физическая активность, спорт, сауна, секс. :oops:
И смотри в будущее - пока тебе на пенсию, с дорогами, медициной и скорыми у нас везде уже будет все ок, а вот коттеджи в селе сильно подорожают. Надо думать уже сейчас. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:28

  change_pm написав:І я перестав ходити - требують місце вакцинування показувати!

  hume написав:Кажіть що кололи в дупу.

Йой, після того, як рік тому я носив у валмарт унітаз, шоб мені туалетний папєр продали, то я їм її (.упу) просто на вході показую...
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:29

  Faceless написав:
  flyman написав:до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"

Для толчка щоб сидіти у позі орла ставте чашу Генуя, її ще турецькою звуть. Тема Анталії спливла в дуже неочікуваному ракурсі

Я так дивлюсь у стількох Анталія - гештальт...
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:31

  Serg-ik написав:
  Natt написав:По такой логике в Украине многим можно сразу после выхода на пенсию эвтанироваться.
потому пенсионный возраст и продлили)))

було б цікаво побачити схожу інфу на неньці
https://el-murid.livejournal.com/4790748.html
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:На рахунок цигарок, це шкідлива привичка. Навіть не знаю, для чого цим понтуватися.
понтуются чем либо от скудоумия. Многие бренды на этом хорошо зарабатывают.
vitaliian
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