Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Що краще - 10-15р. так "помучитись" і тоді 20-30р. жити в своє задоволення, чи весь час жити "на половину" свого задоволення?
Якщо ви думаєте, що після 10-15 рр "помучитись" - то все, і можна жити в задоволення - ви сильно помиляєтесь.
там інша тема: як тут писали "живеш в ус не дуєш" як YOLO, а потім пропав дохід, і вертаєшся з неба на землю до пересічених, а можна жити як пересчічений, тільки трошки ліпше і поступово піднімати рівень життя, а потім вжух... і до ченж_пм в стару Європу, або на Філіпіни.
В другому випадку є робота, потихеньку працюєщ, опу не рвеш. Нема, відпочиваєш, живучи на пасивний дохід/збереження, поки щось не підвернеться для поповнення "запасів жирка". Щансів прожити довше і якісніше більше, чим у YOLO
Faceless написав:Якщо ви думаєте, що після 10-15 рр "помучитись" - то все, і можна жити в задоволення - ви сильно помиляєтесь.
Та я щось це й підозрюю))) Тому потім - тупо на все плюється/кидається і, взявши свої улюблені спінінги і вудочки - їдеться на рибалку з ночівлею, чи взагалі, на тиждень!))) А там, відкривши улюблене пивко і дивлячись на захід сонця, з веселою посмішкою на обличчі кажете - життя вдалось!
Никто не хочет идти в таксисты, врозеточники, штукатуры...
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.
Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.
"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.
По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.
zРадио написав:Область при этом в притоке - принимает и бывших киевлян, и провинциалов
по ирпеню тоже вижу небольшой отток по наличию свободных паркомест после 23:00 там где 2 года назад их не было, субъективно но тем не менее. Ирпень не вся область. Имхо приток идёт по коттеджным городкам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 чер, 2021 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Огромная просьба, остановитесь. Скоро глаза закровоточат. Успешные лендлорды, финансисты, инвесторы делятся лайфхаками, как сэкономить 5-10 баксов в месяц за счёт жонглирования симками и таская с собой ворох бабушкофонов. Сборники рецептов "12 блюд из хлеба и мазика", чувствую, не за горами
Это, и правда, выглядит убого. Но с другой стороны, это реальность. А вы сомневаетесь, что у сэкондов есть постянная клиентура...
Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает
Natt написав:А что делать в пенсионном возрасте? Купить хату в глухом селе с удобствами на улице, где в случае проблем со здоровьем скорая доедет когда уже можно хладный труп выносить?
Коттедж, со всеми удобствами внутри. Не очень далеко от крупного города. Платная скорая приедет в пригород очень быстро. А для ее оплаты лучше иметь страховку. И каждый год наведываться в свою киевскую квартиру и обязательно проходить ежегодный медосмотр. Профилактика и чистка зубов - раз в полгода. Летом и зимой - активный отдых и оздоровление. Здоровые местные продукты, парное молоко, вишня, яблоки, мёд, 100 г своей за ужином. Физическая активность, спорт, сауна, секс. И смотри в будущее - пока тебе на пенсию, с дорогами, медициной и скорыми у нас везде уже будет все ок, а вот коттеджи в селе сильно подорожают. Надо думать уже сейчас.