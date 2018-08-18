Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.



Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.



"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.



По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.