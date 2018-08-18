Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает
Бедный и маргинальный - не одно и то же. Некорректная лексика с вашей стороны. Уверен, ко мне присоединяться все, кто помогает родителям на пенсии. Они, извините, не маргиналы. И те, кому дети не помогают (вследствие чего становятся посетителями сэкондов) - в большинстве своем тоже.
Serg-ik написав:Никто не хочет идти в таксисты, врозеточники, штукатуры...
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.
Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.
"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.
По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.
Навіщо такі страждання, коли є онліфанс... ремоут воркінг єт йор плежє...
Serg-ik написав:Никто не хочет идти в таксисты, врозеточники, штукатуры...
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.
Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.
"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.
По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.
Навіщо такі страждання, коли є онліфанс... ремоут воркінг єт йор плежє...
можна ж як в Поліцейській академії ... і ЛГБТ тема тепер модна.. підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати ... а ні, то курси тіктокерів та онліфанів би Геращенку та прямо в Дію диджиталізацію.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 чер, 2021 13:47, всього редагувалось 3 разів.
Serg-ik написав:Никто не хочет идти в таксисты, врозеточники, штукатуры...
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.
Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.
"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.
По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.
Им реально в 45 выйти на пенсию и получать от 10 тыс грн пенсии и выше (если было повышение по должности, 90% от зарплаты). Можно не рисковать жизнями и устроиться в АТБ.
Востаннє редагувалось Grand Touring в Сер 23 чер, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.