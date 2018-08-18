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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77317732773377347735>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:35

  Faceless написав:
  Успіх написав:Що краще - 10-15р. так "помучитись" і тоді 20-30р. жити в своє задоволення, чи весь час жити "на половину" свого задоволення?

Якщо ви думаєте, що після 10-15 рр "помучитись" - то все, і можна жити в задоволення - ви сильно помиляєтесь. :mrgreen:

абсолютно согласен, мучение и счастье должны чередоваться на более коротких амплитудах!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:35

  Faceless написав:Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает


Бедный и маргинальный - не одно и то же. Некорректная лексика с вашей стороны. Уверен, ко мне присоединяться все, кто помогает родителям на пенсии. Они, извините, не маргиналы. И те, кому дети не помогают (вследствие чего становятся посетителями сэкондов) - в большинстве своем тоже.

А вообще, проблема актуальна не только для социально-зависимых. У нас, представьте, есть такое "замечательное" явление как бедность работающих

Уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42%
https://www.unn.com.ua/ru/news/1924102- ... vischiv-42
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:36

  Faceless написав:Якщо ви думаєте, що після 10-15 рр "помучитись" - то все, і можна жити в задоволення - ви сильно помиляєтесь. :mrgreen:


Бросить бы всё нах, да уехать бы в этот Урюпинск! (с)

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:36

  Serg-ik написав:Никто не хочет идти в таксисты, врозеточники, штукатуры...
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.

Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.

"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.

По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.

Навіщо такі страждання, коли є онліфанс... ремоут воркінг єт йор плежє...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:У нас, представьте, есть такое "замечательное" явление как бедность работающих
кто работает у того нет времени зарабатывать на достойную жизнь!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:37

  change_pm написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:до речі, якраз сидушка у WC не правильна,
а поза як в "сільському сральніку" природня і протигеморойна і протизастійна, рекомендована кращими спеціалістами "з крісла"

Для толчка щоб сидіти у позі орла ставте чашу Генуя, її ще турецькою звуть. Тема Анталії спливла в дуже неочікуваному ракурсі

Я так дивлюсь у стількох Анталія - гештальт...

тре вернути тему, хоча б з метою терапії
в стількох людей фантомні болі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:44

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Никто не хочет идти в таксисты, врозеточники, штукатуры...
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.

Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.

"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.

По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.

Навіщо такі страждання, коли є онліфанс... ремоут воркінг єт йор плежє...

можна ж як в Поліцейській академії ... і ЛГБТ тема тепер модна.. підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати ... а ні, то курси тіктокерів та онліфанів би Геращенку та прямо в Дію диджиталізацію.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 чер, 2021 13:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:45

  change_pm написав:Я так дивлюсь у стількох Анталія - гештальт...

  flyman написав:[
тре вернути тему, хоча б з метою терапії
в стількох людей фантомні болі

А ти помітив, що як зникла тєма, то і дописувач з Хайфи, і з Хацепетовки практично не пишуть?

Немає де вилити жовчі, то мабуть десь в іншому місці ллють...

Є пропозиція монетизації для форума - місячний абонемент - виливання жовчі і інший материй флуд за 100 уе на місяць...
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:46

  Serg-ik написав:Никто не хочет идти в таксисты, врозеточники, штукатуры...
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.

Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.

"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.

По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.


Им реально в 45 выйти на пенсию и получать от 10 тыс грн пенсии и выше (если было повышение по должности, 90% от зарплаты). Можно не рисковать жизнями и устроиться в АТБ.
Востаннє редагувалось Grand Touring в Сер 23 чер, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:46

  Faceless написав:..Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает
тут позволю не согласиться, потому что в маргиналы автоматом по критерию попадут половина пенсионеров.
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