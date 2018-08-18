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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:46
flyman написав:
кстаті, можна у формі, як в Поліцейський акадамії ... там і ЛГБТ тема тепер модна.. можна підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати
Імхо, їх же ж свої з відділу по крищуванню проституцї закриють, нефіг кліентів відволікати
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:49
sequence написав: Faceless написав:
..Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает
тут позволю не согласиться, потому что в маргиналы автоматом по критерию попадут половина пенсионеров.
А скільки з дописувачів? Он, флай наприклад, він хто? Маргінал? Нікак-с нєт...
Флай просто економіст, а по класифікації Faceless він маргінал...
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:49
change_pm написав: flyman написав:
кстаті, можна у формі, як в Поліцейський акадамії ... там і ЛГБТ тема тепер модна.. можна підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати
Імхо, їх же ж свої з відділу по крищуванню проституцї закриють, нефіг кліентів відволікати
а якщо подати як маркєтінг та білий піар?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:52
change_pm написав: sequence написав: Faceless написав:
..Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает
тут позволю не согласиться, потому что в маргиналы автоматом по критерию попадут половина пенсионеров.
А скільки з дописувачів? Он, флай наприклад, він хто? Маргінал? Нікак-с нєт...
Флай просто економіст, а по класифікації Faceless він маргінал...
Добре що хоть не філателіст... чи як там.
Хоча краще: латентний прихильник метода Кошастого, прихований опоголіст, фінансовий мінімаліст, випускник KSE ...
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:53
flyman написав:
випускник KSE ...
не шутка?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:57
flyman написав:
а якщо подати як маркєтінг та білий піар
change_pm написав: flyman написав:
кстаті, можна у формі, як в Поліцейський акадамії ... там і ЛГБТ тема тепер модна.. можна підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати
Імхо, їх же ж свої з відділу по крищуванню проституцї
закриють, нефіг кліентів відволікати
?
Ти чьо написав?
Ти бачив колись обличчя людей з того відділу в засобах інформації?
Я бачив, і там інтелект десь залишився в 9му класі середньої школи...
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:58
Grand Touring написав: flyman написав:
випускник KSE ...
не шутка?
А ще й Магілянка! Флай взагалі філантроп!
Прохфесора плакали, коли він випускався, на колінах просили залишитись у ВУЗі.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:00
change_pm написав:
... Он, флай наприклад, він хто? Маргінал? Нікак-с нєт...
Флай просто економіст, а по класифікації Faceless він маргінал...
Давайте придем к какому-то консенсусу, например, экономный маргинал
(человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и так далее). Прошу прощения, Флай, я не со зла - посмотрите на себя со стороны.
Всегда поражали люди, утверждающие, что за кордоном одни жмоты. Воистину, в мире есть какое-то притяжение между одинаковыми сущностями, видать там таких и повстречали. Мне попадаются чего-то другие ))
ЗЫ Знаете в чем проблема экономных маргиналов? они никогда не кучкуются в оффлайн группах, так как жаба давит не то что бы пиво выставить, но себе купить
Востаннє редагувалось sequence
в Сер 23 чер, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:00
change_pm написав:
А ще й Магілянка! Флай взагалі філантроп!
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