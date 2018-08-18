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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7732773377347735>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 100
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:46

  flyman написав:кстаті, можна у формі, як в Поліцейський акадамії ... там і ЛГБТ тема тепер модна.. можна підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати

Імхо, їх же ж свої з відділу по крищуванню проституцї закриють, нефіг кліентів відволікати :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:49

  sequence написав:
  Faceless написав:..Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает
тут позволю не согласиться, потому что в маргиналы автоматом по критерию попадут половина пенсионеров.

А скільки з дописувачів? Он, флай наприклад, він хто? Маргінал? Нікак-с нєт...

Флай просто економіст, а по класифікації Faceless він маргінал...
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:49

  change_pm написав:
  flyman написав:кстаті, можна у формі, як в Поліцейський акадамії ... там і ЛГБТ тема тепер модна.. можна підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати

Імхо, їх же ж свої з відділу по крищуванню проституцї закриють, нефіг кліентів відволікати :mrgreen:

а якщо подати як маркєтінг та білий піар?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:52

  change_pm написав:
  sequence написав:
  Faceless написав:..Я не говорил, что у них нет постоянной клиентуры, маргинальных слоев хватает
тут позволю не согласиться, потому что в маргиналы автоматом по критерию попадут половина пенсионеров.

А скільки з дописувачів? Он, флай наприклад, він хто? Маргінал? Нікак-с нєт...

Флай просто економіст, а по класифікації Faceless він маргінал...

Добре що хоть не філателіст... чи як там.

Хоча краще: латентний прихильник метода Кошастого, прихований опоголіст, фінансовий мінімаліст, випускник KSE ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:53

  flyman написав:випускник KSE ...

не шутка?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:53

  change_pm написав:
  flyman написав:кстаті, можна у формі, як в Поліцейський акадамії ... там і ЛГБТ тема тепер модна.. можна підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати

Імхо, їх же ж свої з відділу по крищуванню проституцї закриють, нефіг кліентів відволікати :mrgreen:


Я б всех мусоров, которые служили при урке, уволил бы без пенсии. Это высшая степень падения - мент служит уголовнику и выполняет его преступные приказы убивать мирных людей. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:57

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:кстаті, можна у формі, як в Поліцейський акадамії ... там і ЛГБТ тема тепер модна.. можна підробляти віддалено ... інтернет думаю ще вміють користувати

Імхо, їх же ж свої з відділу по крищуванню проституцї закриють, нефіг кліентів відволікати :mrgreen:

а якщо подати як маркєтінг та білий піар?

Ти чьо написав?

Ти бачив колись обличчя людей з того відділу в засобах інформації?

Я бачив, і там інтелект десь залишився в 9му класі середньої школи...
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:58

  Grand Touring написав:
  flyman написав:випускник KSE ...

не шутка?

А ще й Магілянка! Флай взагалі філантроп!

Прохфесора плакали, коли він випускався, на колінах просили залишитись у ВУЗі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:00

  change_pm написав:... Он, флай наприклад, він хто? Маргінал? Нікак-с нєт...
Флай просто економіст, а по класифікації Faceless він маргінал...

Давайте придем к какому-то консенсусу, например, экономный маргинал :mrgreen: :mrgreen: (человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и так далее). Прошу прощения, Флай, я не со зла - посмотрите на себя со стороны.
Всегда поражали люди, утверждающие, что за кордоном одни жмоты. Воистину, в мире есть какое-то притяжение между одинаковыми сущностями, видать там таких и повстречали. Мне попадаются чего-то другие ))
ЗЫ Знаете в чем проблема экономных маргиналов? они никогда не кучкуются в оффлайн группах, так как жаба давит не то что бы пиво выставить, но себе купить :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось sequence в Сер 23 чер, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:00

  change_pm написав:А ще й Магілянка! Флай взагалі філантроп!
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